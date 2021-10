Filhos e namorado de Flordelis fazem oração pela pastora presa

Através de uma transmissão ao vivo na rede social, o produtor musical, Allan Soares, namorado da ex-deputada Flordelis, e alguns filhos dela, mostraram um momento de adoração em família, onde estavam orando pela pastora que foi presa no dia 13 de agosto. Ela está na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela está sendo acusada de mandar matar o próprio marido, o também pastor Anderson do Carmo, com quem estava casada há 25 anos. Eles encerraram a transmissão cantando a música ‘A volta por cima’ que é da Flordelis.

De acordo com a defesa de Flordelis, a pastora ocupa uma cela reservada para pessoas com algum tipo de comorbidade em razão de sequelas causadas por um acidente vascular cerebral (AVC).Ela passa parte de seu tempo na biblioteca da unidade lendo livros religiosos e de Ciência Política. Além disso, ela também participa de pequenos cultos dentro da cadeia.

CASO VAI A JURI POPULAR

Flordelis e outros nove acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, entre eles, Flávio dos Santos Rodrigues quanto Lucas Cezar dos Santos de Souza, filhos da ex-parlamentar, foram submetidos a júri popular no próximo dia 23 de novembro, às 13h.