Filho de Sérgio Cabral lança candidatura em Niterói e São Gonçalo

Marco Antônio Cabral busca retornar à Câmara Federal em 2022

O filho do ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, Marco Antônio Cabral (MDB) esteve em Niterói ontem à noite (8), na casa de festas Dom, no Barreto, para lançar sua candidatura para deputado federal. Contando com o apoio do suplente de vereador na cidade, Arthur Bisneto, o ex-parlamentar e ex-secretário de Esportes do estado do Rio entre 2015 e início de 2017, procurou o apoio de lideranças da ‘Cidade Sorriso’ e de São Gonçalo.

No discurso inicial, Bisneto destacou a amizade com a família Cabral, e principalmente de Marco Antônio, quem o conhece desde os 15 anos. Atualmente com 31 anos, o ex-deputado federal tenta retornar ao cenário político, e procurou o amigo de longa data para ajudá-lo.

“Eu tenho certeza e convicção que estou apresentando para vocês o melhor candidato, na minha opinião. Nos tornamos amigos, há mais de 15 anos. Foi muito triste quando perdi a eleição em 2020. Mas, em dezembro, ele me chamou pra conversar e me animou, pediu pra não desistir. Quando foi em fevereiro, ele disse que seria candidato, e pediu a minha ajuda. E este ano resolvi cair de cabeça, e coloquei como prioridade nessas eleições”, afirmou antes de passar a fala para Marco Antônio Cabral.

O ex-deputado tem o objetivo de superar os 20 mil votos da última eleição. Na opinião dele, a última votação, em 2018, foi atípica, e destacou a renovação que houve na Câmara Federal. Para este ano, contudo, o pré-candidato acredita que o eleitor quer depositar nas urnas, em outubro deste ano, o voto em quem já mostrou trabalho anteriormente, e não em quem tem posição política convicta sobre determinado assunto.

“Depois da entrada de Cláudio Castro, voltei ao cenário político porque muitos amigos meus estavam em posição de poder. A população não quer mais o candidato com discurso a favor ou contra uma pauta, mas que não fez nada de efetivo. Não digo isso a nível presidencial ou governo estadual, porque aí é briga de ‘foice’. Digo em nível de parlamento, nos legislativos estaduais ou federais”, afirmou Marco Antônio, que falou como a prisão do seu pai, Sérgio Cabral, impactou e poderá impactar na campanha.

“Todo mundo conhece a minha vida. Sabem que tenho a herança política dentro de casa. E a gente só conhece nossos amigos nos momentos ruins. No meu caso, que foi um problema midiático, que envolve sociedade, a gente vê quem é quem. Aconteceu a questão envolvendo meu pai, fui para Brasília, e vi que lá recebi alguns apoios. Só que, naquela eleição (2018), foi muito difícil pra mim. Não só pelo desgaste muito grande para mim, mas pela renovação que teve naquela época” concluiu.