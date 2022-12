Filho de Sergio Cabral é solto por determinação da Justiça

O filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, José Eduardo Neves Cabral, foi solto pela Justiça Federal, por meio da juíza Rosália Monteiro. Ele estava detido no mesmo local em que o pai estava preso: o Batalhão prisional da Polícia Militar, no Fonseca, zona norte de Niterói.

Preso em 24 de novembro, por ser um dos alvos da Operação Smoke Free, da Polícia Federal, ele é investigado no âmbito de uma organização criminosa “armada e transnacional, especializada em comércio ilegal de cigarros”.

De acordo com a Polícia Federal, o esquema de José Eduardo teria causado prejuízos na ordem de R$ 2 bilhões à União por vir, “reiteradamente, com falsificação ou não emissão de notas fiscais, depositava, transportava e comercializava cigarros oriundos de crime em territórios dominados por outras organizações criminosas, como facções e milícias”.

Ainda segundo as investigações, o filho de Cabral estaria envolvido em esquema de pagamento de propina a funcionários públicos. A defesa de José Eduardo afirma, entretanto, que ele estava seguro de que “sua inocência será provada no decorrer do processo”.