Filho de Flordelis vai para regime semiaberto

A juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) decidiu que Lucas Cézar dos Santos Souza, filho de 20 anos – adotivo – da ex-deputada federal Flordelis e do pastor Anderson do Carmo obterá progressão do regime fechado para o semiaberto.

O jovem, que foi condenado pela morte do pastor Anderson do Carmo, inicialmente obteve uma pena de 7 anos e meio de reclusão. Após recurso do Ministério Público, a pena foi aumentada para 9, por ser ele filho adotivo da vítima – não de criação -: o que é, segundo a lei, um fator agravante.

Lucas já cumpriu mais de um sexto da prisão e passou a ter direito à progressão do regime. Especula-se que deve deixar a cadeia em breve.

Em 23 de novembro de 2021, o rapaz foi condenado por homicídio triplamente qualificado. Ele participou da compra da arma utilizada na morte do pastor Anderson do Carmo.

Preso preventivamente desde junho de 2019, Lucas Cézar também contabiliza esse período, para a condenação final. Nos últimos 12 meses, o filho de Flordelis também não cometeu nenhuma falta grave, o que também colabora para a progressão, no regime semiaberto.



