Filho de Flordelis é solto de presídio

Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo da ex-deputada estadual e pastora Flordelis, foi solto no fim da tarde desta segunda-feira (02). Ele estava preso desde agosto de 2020 no presídio Evaristo de Moraes.

No último julgamento do dia 13 de abril, Carlos Ubiraci foi condenado a mais dois anos e dois meses de prisão, mas no regime semiaberto. Ou seja, ele está em liberdade condicional, pedido feito por seu advogado, devido ao tempo de reclusão.

Um dos filhos afetivos da ex-parlamentar, Carlos foi absolvido da acusação de participação na morte do pastor Anderson do Carmo, e tentativas de envenenamento a vítima. No entanto, foi condenado por associação criminosa armada, com a pena citada anteriormente.

Além disso, no mesmo julgamento, Carlos responsabilizou, pela primeira vez, Flordelis pelo assassinato de Anderson. Nesta tarde, na saída do presídio, ele foi recebido por duas de suas filhas.

Foto: Carlos Ubiraci no julgamento que ocorreu no dia 13 de abril – Vitor D’Ávila