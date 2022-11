Filho de Flordelis é solto após julgamento

André Luiz de Oliveira, filho afetivo da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, foi solto, no último domingo (13). Ele foi julgado, ao lado da mãe e outras familiares pela morte do pastor Anderson do Carmo, e absolvido pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal do Fórum de Niterói. Ele estava preso na unidade prisional Patrícia Acioli, em São Gonçalo.

A soltura de André foi confirmada pela advogada Janira Rocha, que representa Flordelis, André, a filha da afetiva da ex-parlamentar Marzy Teixeira da Silva e a neta afetiva Rayane Oliveira. De acordo com Janira, André está “radiante e junto com a família”, contudo, por orientação da defesa, não concederá entrevistas.

Ainda de acordo com a advogada, é esperado que, ainda nesta segunda-feira, seja expedido o alvará de soltura de Marzy e de Rayane. Ambas também foram absolvidas das acusações. A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal, ordenou a expedição do alvará de soltura a favor delas.

Condenadas

Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão em regime fechado. No entanto, poderá progredir de regime ao longo do tempo.

A ex-parlamentar foi condenada por homicídio triplamente qualificado consumado – motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento ideologicamente falso (duas vezes) em continuidade delitiva e associação criminosa armada.

Sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues também foi considerada culpada e condenada a 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão, também em regime inicial fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado privilegiado e associação criminosa armada.