Filho de Flordelis deve sair da cadeia na semana que vem

Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, pode ser da prisão na próxima semana. A informação foi dada por seu advogado, Luiz Gregório, nesta quarta-feira (27), ao jornal A TRIBUNA.

O filho afetivo foi condenado a dois anos e dois meses de prisão em regime semiaberto por associação criminosa, mas foi absolvido do envolvimento no homicídio do pastor Anderson do Carmo. O Tribunal do Júri aconteceu no último dia 13 de abril.

“O pedido agora é de Livramento Condicional perante o Juízo da Execução da Pena, a Vara de Execuções Penais. A expectativa é que seja [solto] no máximo no decorrer da semana que vem. Carlos está bastante confiante, não há motivos para o juiz não conceder o pedido”, disse o advogado.

Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

O julgamento

Todos os réus receberam algum tipo de condenação, na audiência do último dia 13. O filho biológico da ex-deputada Flordelis Adriano dos Santos Rodrigues foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias em regime semiaberto. Já o filho afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pegou 2 anos e 2 meses, também em semiaberto.

Já o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão, em regime fechado. A esposa dele Andrea Santos Maia pegou 4 anos, 3 meses e 10 dias, em regime semiaberto.

Próximo julgamento

Em razão do número de acusados no processo, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, optou por dividir o julgamento em duas sessões. A segunda sessão do júri acontecerá no dia 9 de maio, quando serão julgadas Flordelis, sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; a neta, Rayane dos Santos Oliveira; e a filha afetiva Marzy Teixeira da Silva.