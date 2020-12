Filho de ex-prefeito é assassinado

Welinton Vinícios Afonso Viana, 47 anos, filho do ex-prefeito de Maricá, Uilton Viana, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (18), dentro do carro que dirigia, na Estrada Joaquim Afonso Viana, no bairro São José do Imbassaí.

Segundo a polícia, Weliton dirigia seu veículo, um Toyota Corolla branco, quando, por volta das 15h30 foi abordado por dois homens em uma moto, na esquina da Estrada Joaquim Afonso Viana, antiga Estrada da Cachoeira, com a Rua 9.

Ao ser rendido, o filho do ex-prefeito se recusou a entregar uma mochila e foi atingido por vários tiros. Os criminosos fugiram.