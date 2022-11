Filho de Cabral é preso após se apresentar à PF

José Eduardo Neves Cabral é um dos investigados na operação Smoke Free

Um dos alvos da Operação Smoke Free, da PF (Polícia Federal), o filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral, apresentou-se, na tarde desta quinta-feira (24), à Superintendência da PF, na Praça Mauá, no Rio, e foi preso.

Segundo a PF, a operação se refere a “uma organização criminosa armada e transnacional, especializada em comércio ilegal de cigarros”.

Na operação da última quarta-feira (23), 12 pessoas foram presas. Dentre elas, o policial federal Allan Cardoso Inácio de Assis. De acordo com as investigações, entre as funções de José Eduardo estava a de pagar propina a servidores públicos e emitir notas falsas.

Segundo a defesa do filho do ex-governador, “sua inocência será provada, no decorrer do processo”.

Smoke Free

A investigação começou em 2020. Segundo a Polícia, o grupo criminoso, alvo da Smoke Free, vem, desde 2019, reiteradamente, “com falsificação ou não emissão de notas fiscais, depositava, transportava e comercializava cigarros oriundos de crime em territórios dominados por outras organizações criminosas, como facções e milícias”.

A PF diz também que a quadrilha “efetuava a lavagem dos recursos obtidos ilicitamente e remetia altas cifras ao exterior”, irregularmente.

Os investigadores esclarecem, também, que a quadrilha contava com “uma célula de serviço paralelo de segurança”, comandada por um policial federal e composta por policiais militares e bombeiros.

Ainda de acordo com a PF, o grupo criminoso investigado é responsável, também, por causar prejuízos à União, na ordem de R$ 2 bilhões.

A Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos (US Homeland Security Investigations) apoia a força-tarefa da PF.