Filho de Bolsonaro é o primeiro integrante da família a ser vacinado

O senador e filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), tomou a primeira dose da vacina contra a Covid nesta quinta (22) em Brasília. O parlamentar foi vacinado diretamente pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga.

No Twitter, ele ironizou sobre a postura negacionista do pai, que se manifestou diversas vezes contra as vacinas. Inclusive, em uma delas, disse que a pessoa vacinada “poderia se transformar até em um jacaré”.

“Acabo de me vacinar contra a Covid. O Ministro Marcelo Queiroga me vacinou com a AstraZeneca/Fiocruz, produzida no Rio de Janeiro, eficaz e bem mais barata que a de outros fabricantes. Obrigado ao “negacionista” Jair Bolsonaro por garantir a vacina nos braços de todos os brasileiros!”, ironizou Flávio.

Com residência no Rio de Janeiro e em Brasília, Flávio foi vacinado na repescagem na capital fluminense destinada a quem tem 40 anos, que é a idade do senador. A vacinação para homens desta idade estava marcada para o dia 9 de junho. No vídeo, Queiroga defende a produção da vacina Astrazeneca em parceria com a Fiocruz e a transferência de tecnologia para fabricação das vacinas no Brasil.

“Vacina segura, eficaz e já incorporada ao Sistema Único de Saúde. As análises realizadas pela Comissão Nacional de Incorporação do SUS prevê uma economia de R$150 bilhões quando comparamos as possíveis despesas com Covid-19 aos gastos com vacinas. Então esse é o cenário que projetamos para o SUS, vacinas com eficácia comprovada e economia ao sistema”, afirma o ministro. “E os resultados já estão aí: queda no número de casos, menor pressão sobre o sistema e redução de óbitos para nossa vida voltar ao normal”, conclui Queiroga.