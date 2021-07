Filho de Bolsonaro afirma que presidente precisou ser encaminhado ao CTI e se encontra intubato

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho de Jair Bolsonaro, afirmou que o pai, o presidente Jair Bolsonaro, precisou ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e teve que ser intubado “por precaução”. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jovem Pan na tarde desta quarta-feira (14).

De acordo com o Flávio, o presidente se queixava no início da manhã de hoje que não conseguia respirar. Desde a internação, Bolsonaro está sendo monitorado para evitar que ele aspire o líquido que estava subindo do estômago.

“Ele foi realmente para uma Unidade de Tratamento Intensiva, para ficar ali em observação, com os cuidados melhores. Chegou a ser intubado, sim, para evitar que ele bronco aspirasse o líquido que tava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido em uma das cirurgias passadas que ele fez. Por precaução, apenas, nada de grave”, afirmou o senador.

A expectativa é que Bolsonaro passe por uma cirurgia para desobstruir o intestino ainda nesta quarta-feira (14) no Hospital Vila Nova Star