Filho de Bob Dylan apresenta histórias do rock californiano na Netflix

Jakob Dylan é o filho mais velho do grande e cáustico poeta do folk/rock, Bob Dylan. Hoje com 52 anos, circo irmãos, Jakob apresenta o sensacional documentário “Echo in the Canyon”, na Netflix.

Nos anos 1990, ele fez sucesso com a banda The Wallflowers, mas decidiu largar a estrada para cuidar dos quatro filhos. Ele até ganhou o prêmio de Pai do Ano da American Diabetes Association.

Dirigido por Andrew Slater, o filme celebra a música popular que surgiu no bairro de Laurel Canyon , em Los Angeles , em meados da década de 1960, quando o folk se tornou elétrico e os Byrds, os Beach Boys, Buffalo Springfield e os Mamas and the Papas cimentaram o chamado “som da Califórnia”.

Trailer sem legendas em português:

Foi um momento (1965 a 1967) em que bandas foram para Los Angeles para imitar os Beatles e o bairro de Laurel Canyon emergiu como um viveiro de criatividade e colaboração para uma nova geração de músicos que logo colocariam uma marca fundamental na música popular americana.

Com Jakob Dylan como âncora, o filme explora a cena de Laurel Canyon por meio de detalhes pessoais nunca antes ouvidos por trás das bandas e suas canções e como essa música continua a inspirar hoje.

Jakob Dylan

As canções daquela época fornecem um ponto de entrada quando Dylan e alguns de seus colegas músicos interpretam e executam muitas dessas canções clássicas em concertos no Orpheum Theatre de Los Angeles.

“Echo in the Canyon” exibe conversas francas e apresentações com Brian Wilson (The Beach Boys), Michelle Phillips (The Mamas & the Papas), Stephen Stills (Buffalo Springfield), David Crosby (The Byrds), Roger McGuinn (The Byrds), seus contemporâneos Ringo Starr , Eric Clapton, Graham Nash e seguidores um pouco mais jovens Jackson Browne e Tom Petty (em sua última entrevista cinematográfica), bem como músicos mais recentes influenciados por sua música, como Beck , Fiona Apple , Cat Power , Regina Spektor e Norah Jones.

Michelle Phillips e Jakob Dylan

Uma trilha foi lançada em CD, vinil e digitalmente com Jakob Dylan e convidados como Eric Clapton, Neil Young, Fiona Apple e Beck, entre outros.

De acordo com o jornalão britânico The Guardian, é o primeiro filme de Andrew Slater, que teve uma carreira musical variada, incluindo jornalismo, gerenciamento de artistas e produção, antes de se tornar executivo-chefe da Capitol Records, gicante do mndo dos discos.

Em 2007, ele foi demitido apenas alguns meses depois de um contrato de cinco anos com um pagamento de $ 15 milhões. Em “Echo in the Canyon” Slater reúne uma gama realmente impressionante de cabeças falantes para relembrar este canto ensolarado da música americana, fincado do sul da California.

O cantor,compositor e guitarrista Tom Petty em sua última entrevista para o cinema. Morreu em 2017 aos 66 anos.

O filme decolou bem depois de uma boa abertura – Roger McGuinn dos Byrds explicando por que ele e seus colegas abandonaram os esnobes folk de Nova York por novos pastos no oeste.

É bom ver Brian Wilson em uma forma tão brilhante e alegre, fazendo rapsódias sobre o Rubber Soul dos Beatles e contrastando divertidamente com a avaliação de Browne sobre Wilson e seus companheiros Beach Boys: “Cinco caras vestindo a mesma camisa segurando uma prancha de surfe: eu pensei que era ridículo .” O envolvente Stephen Stills tem um semblante travesso o tempo todo, afiado com amargura ao falar sobre “Expecting to Fly” (Expectativa de voar), de Buffalo Springfield, e seu colega de banda Neil Young:

“Essa música foi um aviso: vou embora. E vou esperar até que seja absolutamente importante para a sobrevivência da banda.”

Michelle Phillips, do Mamas and the Papas, símbolo sexual da época, descreve hoje aos 78 anos, vividamente suas infidelidades. Era casada do o líder da banda John Phillips, mas pegou o colega de banda. “Eu era uma garota muito ocupada”, ela pisca perversamente, sorriso irônico.

Ringo Starr, Jakob Dylan e Stephen Stills

O diretor Andrew Slater evita gastar mais de sua fortuna em direitos de trilha sonora fazendo com que Jakob e grupo cantem as próprias canções da época no show de homenagem.

É um pouco autoindulgente insistir neles por tanto tempo, e os Mamas and the Papas com ‘Go Where You Wanna Go é espirituoso; Fiona Apple inevitavelmente acrescenta personalidade a “It Won’t Be Wrong” e “In my Room”.

The Guardian, com razão, lembra ausências lamentáveis. Joni Mitchell (apesar de canadense), cuja “Ladies of the Canyon” é um documento tão evocativo da vida lá. Nem qualquer menção a Love, Eagles, Jim Morrison ou James Taylor; Carole King recebe um aceno de cabeça.