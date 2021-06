Filha de vítima de feminicídio em São Gonçalo permanece em estado grave

Permanece em estado grave a menina de 5 anos, filha de Ana Caroline Pereira Lopes Felício, de 29 anos, vítima de feminicídio na madrugada de terça-feira (8), em casa, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. A criança foi ferida durante o ataque que vitimou a mãe, na madrugada daquele dia.

A menina permanece internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, para onde ela, a avó, Leda Pereira Lopes Felício, de 63 anos; e o avô, José Ricardo Felícia, de 65, foram socorridos após o ataque. Leda recebeu alta na quarta-feira (9), enquanto José Ricardo também segue internado, mas em estado de saúde estável.

Apontado pela polícia como autor do crime, Marcos Vinícius Lemos Baptista, que era companheiro de Ana Caroline, foi preso na tarde de quarta-feira, por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva.

“No final da tarde de hoje (ontem), foi cumprido, pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, após a representação, o mandado de prisão temporária contra Marcos, autor do Feminicidio contra Ana Caroline, ocorrido na terça, em São Gonçalo. O indiciado se reservou no seu direito de permanecer em silêncio. Amanhã (hoje) será apresentado na audiência de custódia”, afirmou o delegado Mário Lamblet, responsável pelo inquérito, logo após a prisão.

Vítima foi sepultada na tarde de quarta – Foto: Marcelo Feitosa

No começo da desta quarta-feira, foi sepultado o corpo da Ana Carolina Pereira Lopes Felício, de 29 anos, vítima de feminicídio na madrugada de terça-feira, em sua própria casa, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. A cerimônia de despedida aconteceu no cemitério Parque da Paz, no bairro do Pacheco, em São Gonçalo.