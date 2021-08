Filha de Sílvio Santos confirma internação do apresentador por Covid

A apresentadora e filha de Sílvio Santos, Patrícia Abravanel, confirmou que o dono do SBT está internado com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo. Em um story feito em seu Instagram por voltar das 17:30 desta sexta (13), ela explicou que o pai passa bem.

“Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, afirmou a publicação que é assinada também pelas outras filhos do Homem do Baú, Cíntia, Sílvia, Daniela, Rebeca e Renata.

Foto: Reprodução/Instagran

Silvio Santos recebeu a segunda dose da vacina contra Covid em março deste ano. Ele resolveu procurar a unidade após apresentar sintomas da doença nesta quinta-feira (12) e ficar preocupado com a morte de Tarcísio Meira pela doença, mesmo tendo tomado as duas doses da Coronavac.