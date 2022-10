Filha de Roberto Jefferson associa presidente do TSE ao nazismo

A ex-deputada federal e filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil (PTB-RJ), usou uma rede social para atacar o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes.

No último sábado (22), o ministro revogou a prisão domiciliar de Jefferson por violações ao benefício. O estopim foram xingamentos à também ministra do STF, Cármen Lúcia. Cristiane afirmou que Moraes “mandou a sua Gestapo” (que era a polícia secreta da Alemanha nazista) à casa do petebista.

“Chamar de p… uma criança de 12 anos por ser filha do Bolsonaro dá em nada. Chamar de p… uma ré confessa de crime contra a democracia, manda a polícia política da Gestapo do Xandão domingo na casa do cara”, publicou a ex-deputada.

Em seguida, Cristiane tentou justificar o fato de seu pai ter atacado os policiais que foram prendê-lo com tiros de fuzil e granadas. Novamente tentando associar Moraes ao nazismo, ela afirmou que Roberto Jefferson estaria se defendendo da “Gestapo do Xandão”.

“Meu pai se defendeu da Gestapo do Xandão. O tirano não suja as mãos para cometer atrocidades, manda seus burocratas leais”, completou.

É importante frisar que, desde domingo (23), a ex-deputada está proibida de acessar as redes sociais. Foram através delas que Roberto Jefferson divulgou vídeos nos quais afirmava ter atirado contra os policiais federais que foram a sua casa, em Comendador Levy Gasparian/RJ.

A reportagem tentou contato telefônico com Cristiane Brasil, mas, até o fechamento deste texto, ela não havia atendido às ligações. A assessoria de comunicação do STF também foi procurada e perguntada sobre qual o posicionamento dos ministros sobre as falas da ex-deputada, mas afirmou que não seriam feitos comentários.