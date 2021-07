Filha de Renato Gaúcho posta foto com camisa do Flamengo e Edmundo provoca

Conhecida por agitar as redes sociais com suas postagens, Carol Portaluppi, filha do técnico do Flamengo Renato Gaúcho, postou em seu perfil no Instagram uma foto com uma camisa do Flamengo personalizada, com o número 7 nas costas, declarando o carinho pelo time.

“Agora sim”, publicou Carol, seguido de dois corações, um vermelho e um preto, as cores do time.

Mas o ex-jogador, e atual comentarista, Edmundo não perdeu tempo e deu uma provocada ao questioná-la sobre o fato dela ser torcedora do Grêmio.

“Você não era Grêmio”, cutucou o Animal.

Quando o assunto é o time de coração, Carol já mostrou não ser convicta para qual clube torcer. Ela já declarou que tinha “simpatia” por Flamengo e Fluminense. Quando Renato foi técnico do tricolor carioca, a filha de Renato Gaúcho chegou a postar fotos com a camisa do Fluminense. Mas depois já afirmou que ficava dividida entre o Flu e o Grêmio e também que era torcedora fanática gremista.