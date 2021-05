Filha de Nicette Bruno está intubada e na UTI com covid-19

Filha da atriz Nicette Bruno, a também atriz Bárbara Bruno, está internada na UTI e intubada por conta da covid-19. A doença vitimou sua mãe no final do ano passado. A informação foi confirmada pela irmã de Bárbara, a atriz Beth Goulart. Por meio de suas redes sociais, a artista pediu orações pela irmã.

“Minha irmã, minha querida e tão amada irmã, foi testada positivo para a Covid-19. Ela está hospitalizada, internada no CTi e hoje teve que fazer a intubação. Gostaria de pedir que todos se unissem numa corrente de oração às 18h para que ela saia vitoriosa, assim como todos os outros que estão doentes, todos que estão hospitalizados neste momento”, disse Beth Goulart.

Assim como a mãe, a irmã e o pai, o já falecido ator Paulo Goulart, Bárbara também tem carreira dedicada às artes cênicas. Ela é diretora de teatro e, como atriz, já fez trabalhos na televisão, como as novelas Paraíso e Terras do Sem Fim, na década de 30. Ela é casada com o autor de novelas, Lauro César Muniz, e tem três filhos.

Nicette Bruno

A atriz niteroiense Nicette Bruno, de 87 anos, não resistiu e faleceu, no dia 20 de dezembro, vítima de complicações decorrentes da Covid-19. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, desde o dia 26 de novembro.