Filha de Laíla morre vítima da Covid-19, nove dias após o pai

Na noite deste domingo (27), morreu, também vítima da Covid-19, Denize da Silva Ribeiro, de 56 anos, filha do diretor de carnaval Laíla.

Denize foi internada no Hospital Municipal Evandro Freire no dia 13 de junho. Um dia depois, ela foi transferida para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio. A morte de Denize foi confirmada pela família.

Laíla morreu no dia 18 de junho, aos 78 anos, após sofrer uma parada cardíaca decorrente de complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Sabin.

O diretor estava no carnaval há mais de 50 anos e era uma das principais referências dos desfiles de escolas de samba. Laíla teve passagens pela Beija-Flor, Salgueiro, Vila Isabel, União da Ilha e Unidos da Tijuca.

Ainda não há informações sobre velório e enterro de Denize.