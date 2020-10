Filha acusa pai de estupro e gravidez em São Gonçalo

Uma jovem de 21 anos acusa o próprio pai de a ter estuprado e a engravidado quando a mesma tinha apenas 16 anos. De acordo com a vítima, os crimes teriam iniciado quando ela tinha cinco anos e um irmão seu também teria passado pelos abusos. A mulher afirma também sobre ter sido violentada dentro da própria casa onde morava em São Gonçalo e ter registrado ocorrência sobre o caso em 2017. Ontem (22) ela compareceu para prestar depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher – SG. Na próxima segunda-feira será a vez do irmão da jovem comparecer na unidade para relatar informações a respeito dos abusos.

A vítima relata também ter sofrido agressões. Ainda segundo a mulher, ela tem por objetivo provar as informações a quem ainda duvida do crime. A vítima diz ter presenciado os abusos cometidos pelo pai contra seu irmão/filho. Em uma das ocasiões o homem teria abaixado o short da criança e passado suas partes íntimas no rosto do menino e em outras se trancado com o menino por diversas vezes em um quarto.

A mulher afirma que não tem dúvidas sobre a paternidade do seu filho porque não conseguia se relacionar com outros homens devido ao abalo psicológico causado pelos estupros. O inquérito do caso segue em andamento.