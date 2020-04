Filas enormes em Lotéricas e Bancos de Niterói

As Lotéricas e caixas automáticos dos bancos de Niterói estão lotadas na manhã dessa segunda-feira (13). Em algumas unidades no Centro de Niterói as filas estão grandes e as pessoas estão tendo dificuldade para acertarem suas contas.

O problema está acontecendo desde a semana passada mas está potencializado por conta dos pagamentos do início do mês. A Lotérica da Rua Coronel Gomes Machado, no Centro, a fila estava muito grande chegando a dobrar para a Rua Barão do Amazonas. Nos bancos a situação é a mesma. No Bradesco, em frente ao Plaza Shopping, a fila também ficou enorme.







Fotos: Clóvis Luis

Em apuração…