Figura do influenciador ganha cada vez mais espaço na dramaturgia

Os influenciadores digitais se tornaram uma tendência nos programas de televisão (paga e aberta), streaming e YouTube, falando de tudo, entre moda, maquiagem, comportamento, games e estudos, além de outros tantos temas.

E, por conta desses novos tempos, também passaram a conquistar um espaço importante na dramaturgia de todas as emissoras.

Hoje, além do grande vilão, da mocinha e do mocinho, também é necessário criar alguém com essas características. Muitas vezes, a pessoa escalada acaba exercendo a função tanto dentro da história quanto na vida real.

Os influenciadores já surgiram em produções de SBT, Record e Globo. Vivi Guedes (Paolla Oliveira) foi um tremendo “case” de sucesso em “A Dona do Pedaço”, quem não lembra?

Agora, em relação aos casos mais recentes, Mharessa Fernanda viveu Mirela em “Todas as Garotas em Mim”. Jade Picon, “influencer” aqui fora, fará a Chiara de “Travessia”, uma personagem muito ligada ao mundo da internet.

Já Mel Maia, acaba de acertar sua volta à Globo para interpretar uma estudante de Direito e, também, influenciadora digital na trama de “Vai na Fé”, substituta de “Cara e Coragem”. Como se observa, é daí para mais.



(Mel Maia volta às novelas como digital influencer /Instagram)



TV Tudo

Entrevista

Danilo Gentili recebe o cantor e compositor Murilo Huff no “The Noite” desta quarta-feira, pelo SBT. Na gravação, ele fala sobre seu relacionamento com o filho, Léo, e declara: “ultimamente eu estou viajando muito, então ele fica mais com a mãe dela (dona Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça). Quando estou em Goiânia, fica comigo. A gente tem a guarda compartilhada. Ela, a ex-sogra, entende e apoia bastante….”.

Divulgação SBT

Nova série

Entre fevereiro e março, terão início as gravações da série “Veronika” no Rio de Janeiro.

O projeto é para o streaming, gênero policial e contará com a participação de Silvio Guindane na direção, mas não tem qualquer relação com “Bom Dia, Verônica”, série da Netflix.

Protagonista

“Veronika”, uma encomenda da Globoplay, terá como protagonista uma advogada que combate o crime.

Malvino Salvador já está conversado para integrar o elenco e a estreia deverá acontecer ainda em 2023.

Mais uma

O Globoplay estreou recentemente a segunda temporada de “Arcanjo Renegado”, série estrelada por Marcello Melo Junior.

A terceira encontra-se em fase de roteiro.

Sai de baixo

O reality “Ilha Record”, em sua edição desta quarta-feira, a partir das 23h, coloca todos os participantes para uma lavagem de roupa suja.

Tanto exploradores quanto exilados terão a oportunidade de falar e rasgar o verbo durante a atividade. Apresentação de Mariana Rios.



crédito Instagram

Estreia hoje

A TV Cultura promove nesta quarta-feira, a partir das 22h, a estreia da série “InconfidênciaS”, liderada por nomes como Antonio Fagundes, Maria Fernanda Cândido e Ilana Kaplan.

Nos créditos da série, uma referência ao diretor Del Rangel, morto em julho de 2020.

Busca de resultados

Para tirar “Independências” do papel e movimentar cerca de 1000 profissionais na sua realização, a TV Cultura precisou correr atrás de anunciantes. Com o orçamento disponível na emissora não havia a menor condição de bancar este projeto.

Evidente que a repercussão do trabalho na mídia e os resultados de audiência serão fundamentais para uma próxima investida em algo do gênero.

Turma do barulho

As gravações de “Reis”, em Minas Gerais, foram marcadas por muito trabalho e também um pouco de diversão.

Tinha até um grupo inseparável, formado pelos atores Paloma Bernardi, Cirillo Luna, Camila Mayrink, Gabriel Vivan, Jessica Juttel e Alex Morenno.

Trabalho

Mais uma edição de “A Fazenda” se aproxima na Record.

De acordo com o diretor de realities Rodrigo Carelli, todos os esforços da produção estão sendo realizados para surpreender tanto o público quanto os 21 participantes.

Para poucos

Curioso como alguns jovens atores estão evitando trabalhos seguidos na televisão. Se poupando. Agatha Moreira, de contrato renovado, é um desses exemplos. Na TV aberta, Globo, sua última novela foi “A Dona do Pedaço”, de Walcyr Carrasco, exibida entre 20 de maio a 22 de novembro de 2019. Depois, fez os 50 capítulos de “Verdades Secretas 2”, entre 20 de outubro e 17 de dezembro de 2021, na Globoplay. Vai voltar em “Terra Vermelha”, do mesmo Carrasco, mas só em 2023.

Políticas

Mas, evidente que cada caso é um caso, em relação a trabalhos seguidos na TV e no streaming. Alguns atores vão que vão… Sophie Charlotte fez “Ilha de Ferro”, saltou para “Todas as Mulheres do Mundo” e colou em “Passaporte Para Liberdade”. Agora, grava “Todas as Flores”, para o Globoplay, vivendo Maíra, uma deficiente visual. Estreia em outubro.

Sophie Charlotte / Divulgação

Bate – Rebate

· Tem ator que não se limita apenas a ser muito bem pago para trabalhar nas novelas…

· … Quer também interferir no roteiro da trama…

· … Isso faz lembrar a saia-justa encarada por dois grandes autores de novelas, que não estão mais na Globo…

· … Eles têm histórias incríveis sobre algumas atrizes…

· … Juntas na mesma trama, uma não queria saber de aparecer menos que a outra. E enlouqueciam os escritores com seus telefonemas.

· “O Livro dos Prazeres” estreia dia 22 nos cinema de todo o País…

· … Simone Spoladore vive a protagonista, Lori, uma professora do ensino fundamental que tem dificuldades em construir relações…

· … O filme é uma do livro de Clarice Lispector, com trabalho da cineasta Marcela Lordy.

· Ainda não existe uma decisão na Globo se o próximo “The Voice Brasil”, primeiro com Fátima Bernardes, será exibido também no Multishow…

· … O plano comercial direcionado ao mercado aponta apenas a TV aberta, a partir de 15 de novembro.

C’est fini

Tentar substituir Silvio Santos no tradicional horário das noites de domingo do SBT não é uma tarefa das mais fáceis. Impossível até… Porém, Patricia Abravanel tem dado sua importante contribuição ao “PSS”, no instante em que o pai necessita de mais tempo fora do ar para cuidar da saúde ou mesmo se poupar. Lembrando que estamos falando de um profissional de 91 anos de idade.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!