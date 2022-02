FIFA decide que Brasil x Argentina paralisado pela Anvisa será disputado novamente

Entidade máxima do futebol internacional, a Fifa deu o veredito sobre o clássico entre Brasil e Argentina, que foi paralisado por técnicos da Anvisa. O jogo válido pela 6ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo será realizado em nova data e local, ambos definidos pela Fifa. A decisão, no entanto, não altera a tabela da competição porque as duas seleções já estão garantidas no Mundial do Catar, em novembro.

A princípio, o reencontro entre os rivais será marcado para a data Fifa de junho. Além do anúncio sobre a partida, a entidade também puniu as federações de Brasil e Argentina. A CBF levou o maior prejuízo e foi multada em R$ 3,1 milhões por causa de falha na organização e invasão de campo. Por outro lado, a AFA terá que desembolsar R$ 1,4 milhões porque quatro jogadores burlaram as regras sanitárias brasileiras. Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía ainda foram suspensos por dois jogos, que serão cumpridos na próxima data Fifa, em março. Tanto a CBF, quanto a AFA, podem recorrer das punições.

Relembre o caso

No dia 5 de setembro de 2021, o jogo entre Brasil e Argentina foi interrompido aos quatro minutos. Na beira do campo, técnicos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tentavam notificar quatro jogadores da Argentina que teriam burlado normas sanitárias ao entrar no Brasil. Os três primeiros eram titulares e estavam em campo. Os quatro jogam na Inglaterra e, na época, pessoas provenientes daquele país tinham que fazer quarentena de 14 dias ao entrar no Brasil.

Entretanto, ao entrarem no Brasil, dois dias antes do jogo, os quatro omitiram esse fato das autoridades brasileiras. A Anvisa só se deu conta no dia seguinte, depois que eles já tinham treinado e circulado pelo Brasil. Todos estavam vacinados e apresentavam testes negativos para Covid-19. No dia seguinte à chegada dos argentinos e véspera do jogo contra o Brasil, várias tentativas de negociar uma saída para o caso foram feitas. Mas as reuniões entre Anvisa, Ministério da Saúde e AFA (Associação de Futebol da Argentina) terminaram sem solução.