Fifa anuncia Mundial de Clube de 2021 nos Emirados Árabes Unidos

Entidade máxima do futebol optou por realizar o torneio no Oriente Médio em fevereiro de 2022

Apesar de a cidade do Rio de Janeiro se candidatar a receber o Mundial de Clubes da Fifa, a entidade anunciou nesta quarta-feira (20) que o torneio será disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Até o momento não há uma data definida para a competição, mas a expectativa é que o torneio seja realizado em fevereiro de 2022.

O Mundial de Clubes de 2021 seria disputado em dezembro, no Japão, mas o país desistiu do torneio por causa da pandemia. Com a desistência nipônica, a Fifa recebeu propostas formais da África do Sul e dos Emirados Árabes Unidos, além da consulta informal do Brasil.

Já estão classificados para o Mundial o Chelsea, que venceu da Liga dos Campeões da Uefa, o Auckland City, da Nova Zelândia e representando a Oceania, e o Al-Ahly, do Egito e atual campeão africano continental. Estão por serem definidos os representantes da Ásia, da Concacaf e do país-sede. Já o representante da América do Sul será conhecido no dia 27 de novembro com a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.