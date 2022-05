Ficção nos bastidores da vida acadêmica é tema de livro de professora da UFF

Nem só de números vivem os professores de matemática. No próximo dia 22, será lançado, em evento na cidade de Niterói, o romance “O Exato de nós Dois”, assinado pela mestre em Matemática e professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) Márcia Martins. Carioca da gema, ela mora em Niterói há cerca de trinta anos e adotou a “Cidade Sorriso” como sua casa e base profissional.

O núcleo da obra são os bastidores da vida acadêmica através de dois personagens, uma professora de matemática e um professor de filosofia, cujo relacionamento é alimentado pelas nuances pertinentes à profissão. A vida do casal não é um conto de fadas. Não se trata de um casal de “comercial de margarina”. Ela explica que o livro apresenta uma tríade entre a universidade, a matemática e a literatura. Ainda segundo a autora, os três temas se complementam e formam o mote da obra.

“Trata-se de uma ficção, ambientada no território acadêmico do mundo de um casal de docentes aos setenta anos de vida muito bem vividas. Hildebrando Botas e Maria Alice, o casal protagonista, quarenta e tantos anos após terem se conhecido numa festa de calouros, ambientada no diretório acadêmico da Universidade do Brasil, agora, ambos aos setenta anos, remontam no romance intitulado, “O Exato de nós dois”, do alto dos setenta anos de ambos, relatam as nuances e as delícias da vida acadêmica, além da sua vida conjugal, onde o que é preponderante é a positividade, o respeito mútuo, a alegria de terem criado e educado os filhos gêmeos”, explicou.

A professora Márcia possui diversas obras em seu portfólio – Foto: Divulgação

Ela ainda frisa que espera que o leitor possa extrair da obra a possibilidade de conjugar vida profissional e afetiva. Além disso, ela destaca que, além de escrever sobre matemática, gosta de escrever sobre a vida. Em 2013, publicou um livro de poesias intitulado “Entre o Verbo e o Coração”, em 2019 publicou um livro de contos intitulado “Encontro entre Contos”.

Relação com Niterói e futuros romances

“O Exato de nós Dois” é o primeiro romance de Márcia a ser publicado, mas ela contou que já possui outros escritos, que serão publicados no futuro. Márcia é nascida no Rio de Janeiro, mas revelou que, além de morar em Niterói há três décadas, “vestiu a camisa” da UFF, onde dá aulas desde os 22 anos de idade.

“Embora eu seja carioca, moro em Niterói há mais de trinta anos. Eu sou UFF dos pés à cabeça. Comecei a dar aulas no Instituto de Matemática e Estatística da UFF muito jovem, tinha meus 22 anos. De lá para cá muita água já passou em baixo da ponte, sempre ligada a UFF de algum modo. Além da parte profissional, tenho grandes e sinceros amigos oriundos da UFF e também conheci meu marido lá e meu filho além de ter sido aluno da Creche UFF, hoje com seus 22 anos é aluno da graduação dessa universidade. Somado a isso eu moro no reduto da UFF entre seus vários Campi. Em resumo, eu adoro a vida acadêmica e o que decorre dela”, frisou.

Matemática para concursos

Outra obra com participação da autora, que será lançada no mesmo evento, é o livro “Matemática para Concursos”. A obra é organizada por professores especialistas da disciplina: além de Márcia, também participou da produção a doutora em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Marina Tebet Azevedo de Marins.

“O leitor vai encontrar questões sobre conjuntos, conjuntos de números e desigualdades, expressões e equações algébricas, sequências e séries, trigonometria, funções, funções exponenciais e logarítmicas, análise combinatória, matrizes e determinantes, geometria, geometria analítica, estatística, probabilidades, matemática financeira e lógica”, detalhou Marina.

Os lançamentos acontecerão no dia 22 de maio, às 17h, em evento no Restaurante Jambeiro, no bairro Ingá, Zona Sul de Niterói.