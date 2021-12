Fiat Uno sai de linha depois de 37 anos com série de despedida

O fim do Uno ganhou uma honrosa despedida. A Fiat está tirando o modelo de linha, um dos mais vendidos do Brasil durante 37 anos de trajetória, mas dá adeus oferecendo a série especial denominada Ciao (até logo, em italiano). Vão ser somente 250 unidades fabricadas com alguns itens exclusivos, como a plaqueta numerada no painel.

Fabricado de forma ininterrupta desde agosto de 1984 no Polo Automotivo de Betim (MG), o Fiat Uno acumula 4.379.356 milhões de unidades produzidas. Todas as unidades da série limitada Ciao terão pintura Cinza Silverstone, com teto, retrovisores externos e spoiler traseiro pintados de preto.

Além disso, as portas têm maçanetas na cor do veículo e um adesivo lateral com o nome Uno Ciao acompanhado da frase “La Storia di Una Leggenda” — “a história de uma lenda” em italiano. O visual marcante é complementado por exclusivas rodas de liga leve escuras de 14 polegadas e o logo “Uno” nas cores da Itália à esquerda da tampa do porta-malas.

Por dentro, o Uno Ciao adota um padrão mais escurecido e acabamento bicolor em tons claros nas portas e na faixa central que cruza o painel. Nela fica a plaqueta numerada , de 001 a 250. Destaque também para os bancos com acabamento único e apoio de braço para o banco do motorista.

Fazem parte dos equipamentos de série do Fiat Uno Ciao itens como ar-condicionado, direção hidráulica, quadro de instrumentos com tela de LCD, computador de bordo, sistema de som com rádio bluetooth e entrada USB, entre outros.

No teto o Uno Ciao leva vem com porta-objetos superior com retrovisor central adicional, ideal para monitorar crianças e pets no banco traseiro. O preço do Uno Ciao ainda não foi divulgado, mas para ter uma base, a versão Attractive parte de R$ 68.490.