Fiat Strada mantém liderança entre os mais vendidos em maio

As vendas de carros no Brasil apresentaram uma recuperação em maio, na comparação com abril: foram 174.814 unidades emplacadas, considerando automóveis e comerciais leves, como as picapes. Número representa alta de 28,8% ante abril.

O três carros mais vendidos de maio repetiram a performance de abril: o destaque do mês foi o Fiat Strada, que manteve a liderança com 11.532 unidades vendidas no quinto mês de 2022. Na segunda e terceira posição ficaram, respectivamente, o Hyundai HB20, com 9.634 unidades vendidas, e o Fiat Mobi, com 7.493 unidades.

O setor automotivo ainda segue sendo impactado por um ritmo menor na produção de veículos diante da falta de peças, especialmente de semicondutores ao redor do mundo.

Na comparação anual, o cenário segue negativo: as vendas do mês ainda vieram ligeiramente abaixo (-0,3%) do que o registrado em 2021 e considerando o acumulado do ano até maio, a queda de emplacamentos é de 18%.

Top 10 carros de maio

Entre os carros mais vendidos, além do top 3 que não sofreu alteração, chama a atenção o Volkswagen Gol, que terá sua produção descontinuada e saltou de 837 unidades vendidas em abril para 6.980, em maio.

Entre as montadoras, a Fiat também se mantém em destaque com 22,22% do mercado de automóveis e comerciais leves, seguida por Chevrolet com 14,11% e Toyota com 10,82%.

Veja os 10 carros mais vendidos de maio, considerando automóveis e comerciais leves:

1. Fiat Strada 11.532

2. Hyundai HB20 9.634

3. Fiat Mobi 7.493

4. Chevrolet Onix 6.982

5. Volkswagen Gol 6.980

6. Chevrolet Tracker 6.564

7. Hyundai Creta 6.411

8. Volkswagen T-Cross 6.406

9. Jeep Compass 5.924

10. Chevrolet Onix Plus 5.647