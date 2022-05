FGV. “Inflação do aluguel”: IGP-M desacelera a 0,52% em maio; em 12 meses, alta é de 10,72%

Conhecido como “inflação do aluguel” — por ser usado para reajustar grande parte de contratos do setor — o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) subiu 0,52% em maio, ante 1,41% no mês anterior, informou a FGV (Fundação Getúlio Vargas) nesta segunda-feira (30).

Com o resultado, o índice acumula alta de 7,54% no ano. O índice mostra desaceleração tanto no resultado mensal quanto em relação ao registrado há um ano. Em maio de 2021, o índice havia subido 4,10% e acumulava alta de 37,04% em 12 meses.

IPA

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 0,45% em maio, ante 1,45% em abril.

Na análise por estágios de processamento, a taxa do grupo Bens Finais variou 0,51% em maio. Em abril, a taxa registrada foi de 3,10%. Segundo a FGV, a principal contribuição para o resultado partiu do subgrupo combustíveis para o consumo, que passou de 10,80% para 0,01%, no mesmo período. O índice relativo a Bens Finais (ex), que exclui os subgrupos alimentos in natura e combustíveis para o consumo, subiu 1,04% em maio, ante 2,04% no mês anterior.

A taxa do grupo Bens Intermediários passou de 3,40% em abril para 1,40% em maio. O principal responsável por este movimento foi o subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, que passou de 12,04% para 1,21%. O índice de Bens Intermediários (ex), obtido após a exclusão do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, variou 1,44% em maio, após subir 1,78% em abril.