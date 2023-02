Fevereiro no CCBB RJ é celebrado com teatro, exposição, cortejo musical, oficinas e palestra

O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ) em fevereiro apresenta uma programação cultural variada com opções para toda a família aproveitar. O CCBB Educativo realiza um cortejo musical para movimentar a criançada. O CCBB recebe oficinas, palestras e mostra de cinema da CasaBloco. Continua a exposição Walter Firmo: No verbo do silêncio a síntese do grito, com dezenas de registros imperdíveis da cultura carnavalesca do Brasil. No teatro, a estreia de SALVADOR – Anoiteceu e é Carnaval promete encantar adultos e crianças com duas versões, à noite e à tarde, nos finais de semana.

FÉRIAS NO CCBB

É Carnaval! No dia 11, a partir de 13h, um cortejo de carnaval convida a crianças se divertir com brincadeiras e cantorias. Embalados pelas marchinhas, maxixes, jongos, lundús de carnaval de domínio público e canções compostas pela equipe do programa, o CCBB Educativo convida os pequenos foliões e seus familiares para brincar e cair na folia com muita alegria e animação.

O CCBB Educativo também preparou um ateliê de pintura diferente. No lugar da tinta, luz colorida e no lugar dos pincéis e telas, objetos, papéis e tecidos. Venha experimentar os efeitos da luz e entender um pouquinho mais sobre os mistérios que envolvem o estudo das cores. Não é necessário retirar ingresso para participar.

PALESTRAS

Até o dia 11 de fevereiro, palestras trarão temas como criação artística, reciclagem, sustentabilidade e economia criativa no Carnval. Destaque para a participação de Milton Cunha, Fábio Fabato e dos carnavalescos Annik Salmon e João Vitor Araújo.

Até o dia 11, Oficinas dadas por artistas e artesãos especializados nas artes tradicionais dos fazeres do carnaval, abordarão customização de camisetas, adereços de carnaval, estandartes, maquiagem de carnaval, turbantes e trançados, brincos e acessórios carnavalescos, instrumentos com material reciclado.

Até o dia 11, também terá a 4ª edição do Festival CasaBloco, a mostra exibe 14 filmes com temática de carnaval. São curtas e longas que contam a história de blocos tradicionais da cidade, personalidades do samba e do universo carnavalesco. Entre os destaques estão “Suvaco – 20 anos”, de Paola Vieira, documentário que conta a história do bloco Suvaco do Cristo, “Lira do Delírio”, de Walter Lima Júnior, “Memória em Verde e Rosa”, de Pedro von Krüger, e “Damas do Samba”, de Susanna Lira.

O ingresso pode ser retirado pelo site: https://casabloco.com/oficinas



Exposição de Walter Firmo

Outra opção, é a exposição do consagrado fotógrafo e artista carioca Walter Firmo. A exposição traça um panorama dos mais de setenta anos de sua trajetória. Produzidas desde o início da carreira do fotógrafo, nos anos 1950, até 2021, as imagens retratam a população e a cultura negra de diversas regiões do país, revelando ritos, festas populares e religiosas, personagens e cenas cotidianas. Firmo é responsável por registros icônicos de grandes nomes da música popular brasileira, também encontrados em um dos segmentos da mostra. A exposição fica até o dia 27 de Março.

Peça cirigida por Vilma Melo

A peça SALVADOR – Anoiteceu e é Carnaval estreia dia 24 e ficará em cartaz até o dia 2 de abril, sempre as quartas, quintas e sextas, às 19h30 e sábados e domingos às 16h.

A namorada de Salvador sumiu no dia do casamento, ele procurou e não achou nunca. Até que uma carta anônima diz que ela está em Ermo, uma cidade desencantada, sem tempo para nada. Salvador vai atrás dessa pista como última tentativa de encontrar o seu amor.

O espetáculo é apresentado em duas versões. Uma delas, em cartaz de quarta a sexta, tem classificação indicativa de 14 anos. A outra, em cartaz sábado e domingo, tem classificação indicativa livre, um espetáculo para toda família. A direção é de Vilma Melo, com Paulo Verlings, Aline Carrocino, Carolina Pismel, Ester Dias, Jorge Florêncio, Nando Brandão, Patricia Elizardo, e Udylê Procópio no elenco.

A peça A Forista fica em cartaz até o dia 5 de março, de quarta a sábado às 19h30 e domingos às 18h. Escrita pelo dramaturgo Marcos Damaceno, A Aforista é a segunda de uma trilogia de peças – que se iniciou com Árvores Abatidas ou Para Luis Melo – escritas sob influência de Thomas Bernhard. A mente como protagonista ou lugar de ação e o impacto quase que exclusivamente pela força do elenco e das palavras são marcas das encenações da Cia.Stavis-Damaceno. Como destaque, A Aforista traz a atriz Rosana Stavis acompanhada de dois pianistas ao vivo, em um texto tragicômico repleto de confusões e perturbações próprias da mente do ser humano contemporâneo. Texto e Direção de Marcos Damaceno; composição e direção musical de Gilson Fukushima.

Sala 26 (4º andar) – 12h30 – Quartas-feiras

Em música o destaque é o projeto Música no Museu tem por objetivo a formação de plateias e estimular a música de concerto, sendo realizado em diversos museus e centros culturais da cidade. Todas as quartas-feiras no CCBB. Consulte a programação em www.musicanomuseu.com.br

Exposição narra a história do Banco do Brasil

Narrando os 214 anos de existência do BB, a exposição de longa duração apresenta, por meio das coleções museológicas e arquivísticas do Museu Banco do Brasil, Arquivo Histórico e Memória CCBB, a contribuição da instituição financeira para o desenvolvimento da sociedade e do país. São sete salas que mostram a linha do tempo de 1808 com a Iconografia de D. João VI, fundador da instituição, passando por curiosidades sobre o funcionalismo e os antigos objetos bancários, finalizando com a atual participação do BB nas áreas social, esportiva e cultural do Brasil. Contemplamos a exibição de mobiliários e ambientação das salas do secretário, do presidente e da biblioteca utilizadas pela Direção-Geral do Banco do Brasil até a transferência da capital do Rio para Brasília, em 1960. No quarto andar, de quarta a segunda-feira.

Do sal ao digital: o dinheiro na coleção Banco do Brasil é outra exposição com teor histórico. A exposição exibe o acervo de moedas e cédulas ao longo da história do Banco do Brasil e contextualiza histórica, artística e economicamente a trajetória dos meios de pagamento e trocas comerciais desde seus primórdios até os dispositivos digitais.

Composta por três núcleos, a mostra reúne mais de 800 moedas e cédulas, mapas, iconografia histórica e obras de arte contemporânea em um ambiente dedicado a aproximar o visitante das complexas relações sociais, políticas e econômicas que envolvem a mediação das trocas entre pessoas, povos e territórios ao longo do tempo. A curadoria é de M’Baraká



Conheça mais a coleção do Museu Banco do Brasil:

No quinto andar, de quarta a segunda, a visitação na própria biblioteca do Banco do Brasil.

Criada em 1931, inicialmente abrigava, em sua maioria, livros técnicos. Com a abertura do CCBB em 1989, o local se tornou uma importante fonte de consulta nas áreas de Artes, Literatura e Ciência Sociais. Hoje, o acervo conta com cerca de 200 mil exemplares, incluindo nacionais e estrangeiros. Além disso, o espaço oferece sala de leitura com capacidade para 125 pessoas, três salas para obras gerais, sala de referências com enciclopédias e dicionários, sala de literatura infanto-juvenil com mais de quatro mil títulos e salas com coleções especiais.

Regras de visitação e mais informações em: http://www.bibliotecasbb.com.br

Vestígios Urbanos

Ativação artística nas estantes da Biblioteca que propõe um diálogo entre os títulos e a geografia urbana da cidade do Rio de Janeiro, criando uma conexão criativa entre escritores e artistas visuais. Utilizando a expressão do grafite como suporte para manifestar e registrar os rastros do cotidiano que habitam, os artistas produzem a intervenção em busca de um conceito de Narradores urbanos para desenhar um mapa de referências entre os títulos do acervo do CCBB. Os artistas são Cibelle Arcanjo, Rodrigo Sini e Scrau; Produção de Favelarte, Bruna Azevêdo e Kaio Lima.

SERVIÇO

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Contato: 21 3808-2020 | ccbbrio@bb.com.br

Ingressos:

Estudantes, maiores de 65 anos e Clientes Ourocard pagam meia entrada.

Bilhetes e senhas disponíveis na bilheteria do CCBB ou pelo site bb.com.br/cultura .

Funcionamento:

Segundas, quartas, quintas, sextas e sábados, das 9h às 21h;

Domingos, das 9h às 20h (fecha às terças).

Excepcionalmente, o CCBB fechará no dia 20 de fevereiro (segunda). No dia 22, o prédio abrirá de 12h às 21h.

ATENÇÃO Domingos, das 8h às 9h – horário de atendimento exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes, conforme determinação legal (Lei Municipal nº 6.278/2017).