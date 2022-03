Festival Vermelho em Niterói começa segundo dia de atividades

O Festival Vermelho, em comemoração aos 100 anos do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) já começou nesse sábado (26), no Caminho Niemeyer.

O evento é inspirado em festivais internacionais da esquerda existentes ao redor do mundo, como a Festa do Avante (Portugal), a Fête de L’Humanité (França) e a Fiesta de Los Abrazos (Chile). As atividades, para todos os públicos, acontecem presencialmente, mas também contam com participações online, atividades em formato híbrido e transmissões ao vivo.

“Com essa participação em evento a gente consegue mostrar a capoeira que estava esquecida. Mas estamos retomando a nossa visibilidade através da valorização da cultura. A sociedade via a capoeira como algo relacionado a vagabundagem. Mas não é assim. Hoje eu tenho dois grupos de capoeira no exterior, na Alemanha e na França, além de Niterói. Então isso é um retrato da valorização dessa arte”, contou o mestríssimo Aranha, que junto com mestres e professores de capoeira se apresentaram no Festival.

As atividades começaram no Espaço Criança com brincadeiras lúdicas e recreativas para crianças a partir de 2 anos, com performances circenses e atividades interativas. Paralelo aos pequenos, mas na Arena Brasil, teve apresentação de Capoeira e Choro na Rua.

Dentro do Teatro Popular Oscar Niemeyer um debate sobre ‘Painel Internacional – Um século de luta por um mundo solidário e socialista’ reuniu dezenas de pessoas. A palestra conta com presença de Celso Amorim (ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil), Chen Xiaoling (Cônsul-Geral Adjunta da China), Ángel Arzuaga Reyes (Vice-chefe Coordenador do Departamento de Relações Internacionais do CC do PCCuba), Karol Cariola (Deputada PCChile), Citlalli Hernández (Secretária Geral Morena México), José Luís Centella (Presidente PCEspanha), Pedro Guerreiro (responsável pela seção internacional do PC Português), Rony Corbo (PCUruguai, Frente Amplio, Coordenador Regional Sul do Foro de São Paulo), Adolfo Mendoza (senador, Presidente do Parlamento Andino e do Movimento ao Socialismo-MAS da Bolívia), Chris Matlhako (Vice-presidente do PC da África do Sul).

A presidente nacional do partido PCdoB, Luciana Santos, comentou o evento na cidade de Niterói. “Acho que é um momento singular muito importante desse contexto que a gente está vivendo no Brasil, de virada da conjuntura nacional. Essa realização dos 100 anos em Niterói se reveste desse simbolismo, de que foi aqui que foi fundado o Partido Comunista do Brasil. Tem sido belo e um resgate histórico mas principalmente uma afirmação de perspectiva de futuro. Estamos vivendo uma tragédia. Nunca se imaginou um retrocesso de tanta magnitude. Um desmonte de secretarias especiais, como a de mulher e de política de igualdade racial. Voltamos a péssima condição do mapa da fome. São 116 milhões de brasileiros que sofrem insegurança alimentar. Fora a atitude genocida do presidente em relação ao vírus. Mais do que nunca precisamos dar um basta desse governo de extrema direita que tem feito muito mal o Brasil”, contou com exclusividade para A TRIBUNA.

A palestra, que conta com presenças onlines e físicas, tem mediação de Ana Maria Prestes (Secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil-PCdoB). “Nosso agradecimento de solidariedade internacional na busca pela construção do socialismo. Gratidão pela solidariedade chinesa no início da Pandemia do coronavírus. O governo se negou a assumir a responsabilidade do que foi a Pandemia”, sintetizou Ana em agradecimento ao discurso de Chen Xiaoling, Cônsul-Geral Adjunta da China.

Às 11h, na Arena Manifesto — Auditório Caminho Niemeyer, está marcada uma Roda de Conversa, que terá como mediadora Jandira Feghali (Deputada Federal) e Alexandre Santini (gestor cultural); para organizar a conversa sobre ‘Brasil em Transe: Guerras híbridas e políticas culturais no Século XXI’.