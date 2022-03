Festival Vermelho é marcado por defesa da Lei Paulo Gustavo, lançamento de livros e muita articulação política

A tarde começou agitada para a celebração do Festival Vermelho, em comemoração aos 100 anos do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que está desde sexta-feira (25) movimentando o Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.

Às 12h foram lançados 2 livros no Espaço Literário, no foyer superior:

Haroldo Lima Biografia: coragem e dedicação à luta do povo de Aldo Arantes (ex-deputado federal e membro do CC).

O livro do disco: Nara — 1964 de Hugo Sukman (jornalista, escritor, crítico de música carioca e curador). Biografia de Nara Leão.

Com um pequeno atraso, na Arena Manifesto — Auditório Caminho Niemeyer, a Roda de Conversa teve como mediadora Jandira Feghali (Deputada Federal) e Alexandre Santini (gestor cultural); para organizar a conversa sobre ‘Brasil em Transe: Guerras híbridas e políticas culturais no Século XXI’.

“A cidade de Niterói foi onde o partido foi fundado e nos acolher depois de anos é muito emocionante. É uma felicidade enorme estar aqui. O movimento é cultural, político, diverso. Vamos receber o pré candidato a presidência, o Lula, além de grandes outras figuras do país. O partido é respeitado e valorizado na cultura brasileira. É uma primeira iniciativa que a gente quer manter o festival regularmente. A questão da cultura sempre teve ligação muito forte com o partido e essas grandes conquistas recentes, da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, são conquistas, dentro desse contexto brasileiro do governo Bolsonaro, é uma conquista dobrada. Um governo que vem desconstruindo a cultura e tudo que a gente conquistou. Mesmo assim a cultura resiste a todas as as situações. O Estado não produz cultura, quem produz cultura é o povo. Tendo no congressos pessoas que abraçam essa agenda essa combinação é muito forte. Agora ela está na fase da sanção para que não tenha vetos, e se tiver, a gente vai lutar para derrubar os vetos”, contou.

No Foyer Arena Manifesto — Auditório Caminho Niemeyer, acontece o lançado o Rio Vermelho de Osvaldo Bertolino (jornalista e historiador) com apresentação de Adalberto Monteiro (Secretário Nacional de Formação do PCdoB).

Também às 13h, mas no Espaço Literário, no foyer superior está sendo lançado o livro Solo para Vialejo de Cida Pedrosa (poeta, advogada e vereadora de Recife pelo PCdoB).

Manuela D’Ávila, ex-deputada federal e militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), conversou com exclusividade para A TRIBUNA. “É muito bonito que depois de 100 anos a gente possa voltar em Niterói, celebrar o centenário do nosso partido em um espaço tão emblemático como é o Caminho Niemayer, mas que a gente possa também, aqui, nos nutrir dos mesmos sonhos que nossos camaradas que a um século atrás vieram se nutrir no sonho de uma sociedade justa, solidária e onde homens e mulheres possam viver em paz”, frisou.

Seguindo o Festival, às 13h, no Foyer Arena Manifesto — Auditório Caminho Niemeyer, terá uma ação na Tenda da Juventude, ‘Encontro da Juventude’, com o tema ‘PCdoB: 100 anos de luta com coragem e esperança para construir o futuro’ com presença de Luciana Santos (presidenta nacional do PCdoB) e Gustavo Petta (Secretário Nacional de Juventude do PCdoB); com coordenação de Thiago Morbach (presidente da UJS) e Júnior Almeida (coordenador da JPL).

No local será feito um debate sobre sustentabilidade na agenda do PCdoB no século XXI; com Eron Bezerra (professor da Universidade Federal do Amazonas-UFAM), Inamara Melo (Secretária Executiva de Meio Ambiente de Pernambuco), Raísa Vieira (Secretária Municipal de Sustentabilidade do PCdoB do Rio de Janeiro).

O evento é inspirado em festivais internacionais da esquerda existentes ao redor do mundo, como a Festa do Avante (Portugal), a Fête de L’Humanité (França) e a Fiesta de Los Abrazos (Chile). As atividades, para todos os públicos, acontecem presencialmente, mas também contam com participações online, atividades em formato híbrido e transmissões ao vivo.