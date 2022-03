Festival Saint Patrick’s na Reserva Cultural

Se tem uma coisa que todo brasileiro gosta é diversão. E isso não vai faltar na próxima edição de outono do ITB feira de moda e gastronomia, com o Festival Saint Patrick’s. Marcada para os dias 26 e 27 de março na Reserva Cultural, o evento contará com mais de 110 expositores, além de shows nos dois dias, feira de adoção Pet, dois estúdios de Tattoo e uma mega estrutura de gastronomia de alto padrão.

Com o lema “compre de quem faz”, o evento valoriza os pequenos negócios locais, a moda e a gastronomia artesanal, e se firma, cada vez mais, como um local para que toda a família possa consumir, brincar, se divertir e passar o dia.

E a novidade que todos estão esperando: o famoso, embriagante e esverdeado Festival Saint Patrick vai levar um pedacinho da Irlanda para o ITB. Com 10 cervejarias e rótulos premiados, o ITB promete opções para cervejeiros de plantão de todos os paladares. E não vai faltar, é claro, a tradicional cerveja pilsen verde.

E as atrações musicais vão sacudir o público na Reserva com muito rock, folk e dança tradicional irlandesa. No sábado, 26/03, serão três shows a partir das 17h: Tailten e Céilí Brasil, com música e dança tradicional irlandesa; Banda Os Imortais, com muito pop rock 80 e 90 e mais a participação especial da cantora Anne Helena; e Valerio Araújo, com um tributo ao poeta Cazuza. E no domingo, 27, também a partir das 17h, sobem ao palco novamente a Banda Os Imortais; depois é a vez de Tacy, com um tributo a Cassia Eller; e, para terminar, Nino Russo, com um tributo ao Legião Urbana.

A 90° edição da ITB acontecerá nos dias 26 e 27 de março, das 13h às 22h, na Reserva Cultural, em Niterói, que fica na Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos. A entrada é gratuita e o evento é pet friendly.