“Festival pras bandas de cá” acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos

O “Festival pras bandas de cá”, que teve início no dia 22 de julho, vai agitar a Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, até o dia 15 de agosto, com diversos shows e mais de 20 atrações. O evento, com bilheteria revertida para os próprios artistas, conta com a participação de grupos niteroienses.

A iniciativa da Prefeitura de Niterói, realizada por meio da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Artes de Niterói (FAN), tem como objetivo contribuir para mitigar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus no setor artístico da cidade. Essa primeira fase do festival, parte do pacote de retomada das atividades culturais, será voltada apenas para artistas do município.

Durante a programação, a Sala Nelson Pereira dos Santos, seguindo os protocolos sanitários do município, vai funcionar com 30% de sua capacidade de público presencial e disponibilizará até 148 na plateia.

A venda dos ingressos é feita pela plataforma Sympla, no endereço eletrônico: www.sympla.com.br ou pelo aplicativo que está disponível para sistemas Android e IOS.

BR80 e Gold Coast abriram o evento, no dia 22. No dia seguinte, foi a vez do Candongueiro com Pedro Ivo levar a plateia ao delírio com muito samba. No sábado, dia 24, Sarau do Cahon mostrou ao público um evento eclético e diversificado, com sua música de qualidade. Nesta primeira semana, ainda, Samba em Movimento, no dia 27, com apresentações marcadas também para os dias 3 e 10 de agosto, com artistas como Mônica Mac. Choro na Rua, 29 de julho; Candongueiro com Andrea Beat, no dia 30; Rebel Day, no dia 31, com High Hopes e Bloody Mary, e no dia 1 de agosto, com Bezzouros e Bloody Mary Reload; além de André Jamaica, no dia 2 deste mês. Na primeira semana de agosto, o evento contou, ainda, com DizcoÉ 20 Anos (dia 5); Candongueiro, com Bruno Barreto (dia 6); e Samba em Movimento (dia 3), com apresentação também no dia 10.