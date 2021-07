Festival Mundial de Circo online diverte crianças e adultos na pandemia

O 20º Festival Mundial de Circo começou nesta sexta-feira (16) e acontece até o próximo dia 25 com várias atrações que chegam para divertir o público de casa. Há palhaço nacional e internacional, trapezistas, malabaristas, além de encenações e debates e do globo da morte.

Em decorrência da pandemia da covid, o evento acontece de forma online e gratuita que poderá ser acompanhada pelo site oficial da mostra.

Os espetáculos ficam disponíveis na plataforma por tempo variado e para acessá-los basta entrar no ícone “bilheteria” e fazer um cadastro simples (e-mail e criação de uma senha). Para assistir as demais atrações o cadastro não é necessário.

“O circo é uma arte viva, cênica, do ali e agora, que historicamente sempre dependeu do público para acontecer. Depois de 19 anos realizando um festival com uma estrutura presencial – logística e grandes espaços que o circo exige -, a gente se vê com esse desafio nas mãos: fazer um evento que de fato possa alcançar as pessoas de forma online”, explica Fernanda Vidigal, idealizadora e coordenadora do Festival Mundial de Circo.