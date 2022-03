‘Festival Mulher’ será realizado esse mês em Niterói

O mês das mulheres, em março, será celebrado com diversas atividades em Niterói. A começar com o ‘Festival Mulher’, que vai unir música e debate com artistas que se destacam na luta pelos direitos femininos. Preta Gil, Mônica Martelli, Luana Génot, Ana Cañas, Mona Vilardo, Sandra Sá e Elisa Lucinda são as convidadas. A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) está à frente da campanha que, em 2022, leva o nome de “Nossas conquistas são históricas e diárias”.

Todas as atividades são gratuitas, sujeitas a lotação, e com uso obrigatório de máscaras. Também será exigida a apresentação do comprovante de vacina. Debates e shows ocorrerão no mesmo local, a Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural). A programação completa do mês da mulher estará disponível no Instagram da Codim (/mulheresniteroi).

A secretária da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, destaca a importância dos eventos agendados.

“Celebrar o dia internacional da mulher com uma diversidade de atividades é fundamental. Nosso slogan “Conquistas históricas e diárias” resgata a luta das mulheres através do tempo e nos convida a refletir sobre os nossos desafios atuais. Somos responsáveis, prefeitura e sociedade civil, pela construção de uma Niterói garantidora dos direitos das mulheres”, destacou Fernanda.

O Festival Mulher traz na programação debates e muita música. A abertura do evento na terça-feira (8), às 19h, conta com a atriz Mônica Martelli e a cantora Preta Gil com a roda de conversas ‘A mulher no século XXI: Conquistas e Desafios’, seguido do Baile da Preta que promete animar o público. Na quarta-feira (9), 19h, será a vez da empresária, jornalista e ativista Luana Génot e da cantora Ana Cañas abordarem o tema ‘Papéis de gênero na sociedade: Qual o lugar que a mulher ocupa?’, fechando a noite com o show ‘Ana Cañas canta Belchior’, o sexto álbum da cantora.

O terceiro dia do evento, quinta-feira (10), terá início às 18h com uma premiação a 55 servidoras indicadas por órgãos da prefeitura por contribuírem para a gestão pública da cidade. O encerramento fica a cargo da cantora, atriz, escritora e professora de música, Mona Vilardo. Para fechar a semana, na sexta (11), às 20h, será a vez do ritmo contagiante de Sandra Sá com músicas que marcaram sua carreira.

O Festival encerra as atividades no dia 30, às 18h, com a entrega do Prêmio Inês Etienne Romeu, que está em sua 5a edição e homenageia mulheres que se destacaram em suas atividades e participaram da luta pelos direitos da mulher em diferentes áreas.

Este ano serão homenageadas 10 mulheres que atuaram individualmente, ou enquanto representantes de instituições, nas seguintes categorias: diversidade de áreas de atuação; diversidade racial; e/ou diversidade geracional. A atração da noite será a poetisa, jornalista, escritora, atriz e cantora, Elisa Lucinda.

Campanha 2022 – O lema da campanha deste ano, “Nossas conquistas são históricas e diárias”, vai relembrar fatos históricos como o Direito à Educação (1927), Direito ao Voto (1932) e Direito ao Trabalho sem autorização do marido (1962) e como, apesar dos direitos conquistados, as mulheres ainda não estão em pé de igualdade com os homens perante a sociedade.

Segundo Fernanda, as políticas públicas devem buscar a equidade de gênero, intensificar o enfrentamento às violências contra a mulher e a participação feminina em todos os espaços, entre tantas outras questões. Por isso, a Codim vem trabalhando para garantir direitos e a emancipação da mulher.

“A Lei do Hotel de Passagem e do Programa Auxílio Social para mulheres em situação de violência, o Programa Dignidade Menstrual e o Projeto Mulher Líder coloca Niterói na vanguarda das políticas públicas a favor das mulheres. Os marcos históricos nos fazem lembrar que podemos e devemos todos os dias avançar juntas”, destacou a secretária.