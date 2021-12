‘Festival Maricá Paradesportivo’ acontece na Arena Flamengo no próximo domingo

Em parceria com o Instituto Professor Carlos Augusto Bittencourt (INCAB), a prefeitura de Maricá realiza o 1º Festival Maricá Paradesportivo, das 9h30 às 16h no próximo domingo (12), na Arena Flamengo.

A proposta do festival é promover a inclusão social, já que milhares de pessoas com algum tipo de deficiência têm poucas oportunidades.

O evento será dividido em duas partes. Na primeira, haverá palestras e depoimentos de atletas com experiência no paradesporto. Na segunda, acontece a prática com diversas modalidades paradesportivas, como clínicas de bocha paralímpica, jiu-jitsu, futsal, tênis de mesa, e atividades lúdicas adaptadas.

Além do Esporte e Lazer, a secretaria de Promoção e Projetos Especiais, Políticas Inclusivas e a autarquia Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) também estão envolvidas nessa ação.