Festival Literário de São Gonçalo acontece em versão online

O Município de São Gonçalo fervilha de produções culturais plurais. Teatro, música, dança, literatura, invadem o consciente coletivo dos fazedores de cultura e explodem por todos os cantos da cidade. Acontece dessa sexta-feira (26) até dia 28 (domingo) o Festival Literário de São Gonçalo de forma online, o e-FLISGO 2021, no Youtube do Q-Cria.

O evento foi criado pelo publicitário Alberto Rodrigues e visa espalhar a cultura para além do município. “Desmarginalisar, descentralizar, oportunizar, visibilizar e democratizar a arte e a cultura são os pilares principais das produções culturais. Para tal buscamos sempre novos padrões, novas estéticas, novas linguagens, através de inovações do mercado de comunicação, audiovisual, sem esquecer que o objetivo é tornar toda produção acessível ao maior número de pessoas”, pontua Alberto Rodrigues, da equipe do grupo Acesso Cultural

Na edição virtual do e-Flisgo, a ideia é focar na interação com o fazer literário digital e com o mercado do marketing digital literário. No entanto, mesmo com todos os sonhos e certezas de estar no caminho certo, Alberto Rodrigues acenou com a possibilidade de ano que vem não acontecer a 4ª edição do maior Festival Literário da Cidade por falta de investimento.