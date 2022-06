Festival internacional de Jazz e Blues vai movimentar Niterói

Entre os dias 24 e 26 de junho a cidade de Niterói vai sediar o Circuito Sesc de Jazz & Blues com várias atrações nacionais e internacionais com muita música boa. Serão 16 shows, todos gratuitos, em três lugares diferentes: Horto do Fonseca, Horto do Barreto e Praça do Rádio Amador. As apresentações contam com referências de Jazz e Blues em todas as partes do mundo, desde o trompetista japonês Takuya Kuroda, o pianista cubano Roberto Fonseca, a baixista dinamarquesa Ida Nielsen, o gaitista americano Hook Herrera e muitos outros artistas.

Na sexta-feira (24), no palco da Praça Rádio Amador, em São Francisco, os shows começam a partir das 19h: Takuya Kuroda, Hook Herrera e Roberto Fonseca. Takuya Kuroda incluirá músicas dos seus álbuns Rising Son, Ziguezague e Fly Moon Die Soon. “Estou muito animado para voltar ao Brasil (o músico esteve em 2012 no país), com meus amigos e músicos incríveis. Ansioso para compartilhar a minha música com vocês!”, declarou o trompetista.

No sábado, dia 25, as apresentações serão durante todo o dia e nos três palcos. No Fonseca começam às 11h, com show de Ricardo Giesta Quarteto e Deanna Bogart & Big Joe Manfra Blues Band. No mesmo horário, no palco Barreto, se apresentam Camacho e Takuya Kuroda. E a partir das 17h30min, em São Francisco, será vez de Adriana Ninsk, Blues Beatles, Deanna Bogart & Big Joe Manfra Blues Band e Ida Nielsen.

De acordo com a organização do evento Deanna Bogart é uma multi-instrumentalista premiada, sendo valorizada pela sua diversidade em tocar diversos estilos. Enquanto cantora, compositora, produtora, pianista e saxofonista, ela combina o melhor do boogie-woogie, blues contemporâneo, country e jazz numa mistura esplêndida, por ela chamada de ‘blusion’.

O último dia do festival, no domingo (26), três shows vão movimentar a cidade. No Horto do Fonseca, às 11h, Nanda Moura e Hook Herrera se apresentam. No Barreto, também às 11h, a Soulshine Jam Band fecha as apresentações.

Segundo nota da organização, o Circuito Sesc de Jazz & Blues teve estreia em Búzios e já passou por Paraty e Rio das Ostras. Depois de Niterói a quinta cidade que vai receber o festival é Barra do Piraí, entre os dias 15 a 17 de julho, que contará com nomes como Léo Gandelman, Banda do Síndico, Tony Gordon, Taryn & Trio, Blues Beatles, Blues Etílicos, Banda Base além de diversas bandas locais.

Stenio Mattos, produtor responsável pela organização, explicou que o evento pretende incentivar o desenvolvimento econômico, turístico, social e cultural das cidades, possibilitando a injeção de capital durante sua realização.