Festival do Rio só vai até domingo: O melhor do cinema

Os amantes de cinema em Niterói podem comemorar; considerado o melhor festival da América Latina, o Festival do Rio volta, após 2 anos, para edição presencial. E, dessa vez, os interessados no evento não precisarão se deslocar até o Rio de Janeiro para aproveitar o festival.

O Reserva Cultural, localizado em São Domingos, em Niterói, exibe diversos filmes, nacionais e internacionais, para todos os gostos. O cinema francês e asiático recebem destaque nesses últimos dias, clássicos cinematográficos franceses e a retrospectiva de obras do diretor Wong Kar-Wai estarão dentre a programação do evento.

Serão exibidos em cópias restauradas, com qualidade 4K, cinco dos filmes mais aclamados do cineasta: Amores expressos/ Chungking Express (1994), Anjos caídos/ Fallen Angels (1995), Felizes juntos/ Happy Together (1997), Amor à flor da pele/ In the Mood for Love (2000) e 2046: Os segredos do amor/ 2046 (2004), é uma oportunidade única de ver os romances apaixonantes e dilacerantes que se destacam na filmografia do diretor.

Os ingressos podem ser comprados tanto de forma online quanto presencialmente. Para quem deseja comprar pela internet, basta acessar o site ou o aplicativo do ingresso.com e, presencialmente, direto na bilheteria do cinema, com valores de R$ 32 a inteira e R$ 16 a meia-entrada. Confira a programação abaixo:

16| DEZ

16H30 – Cow, de Andrea Arnold – (Panorama Especial)

18H45 – Compartment nº 6, de Juho Kuosmanen -(Panorama Especial)

21H00 – O dinheiro, de Robert Bresson – (Clássicos Cinema Francês)

21H20 – Anjos Caídos (Retrospectiva Wong Kar-Wai)

17| DEZ

16H30 – Lágrimas de sal, de Philippe Garrel ¬- (Panorama Especial)

18H45 – Cyrano, de Joe Wright – (Panorama Especial)

21H00 – O Planeta Selvagem, de René Laloux – (Clássicos Cinema Francês)

21H20 – Felizes Juntos (Retrospectiva Wong Kar-Wai)

18| DEZ

16H30 – Belle, de Mamoru Hosoda – (Panorama Especial)

19H00 – O Homem Ideal, de Maria Schrader – (Panorama Especial)

21H00 – Loucuras de uma primavera, de Louis Malle – (Clássicos Cinema Francês)

21H20 – Amor à Flor da Pele (Retrospectiva Wong Kar-Wai)

19| DEZ

16H30 – Pequena Mamãe, de Céline Sciamma – (Panorama Especial)

18H30 – Um Herói, de Asghar Farhadi – (Panorama Especial)

21H00 – O Demônio das Onze Horas, de Jean-Luc Godard – (Clássicos Cinema Francês)

21H20 – 2046: os segredos do amor (Retrospectiva Wong Kar-Wai)

*Isis Chaby

*Estagiária sob supervisão de Luiz Antônio Mello