‘Festival de pipas’ com linha chilena é cancelado pela polícia na Região Oceânica

Uma das causas mais recorrentes de acidentes com ciclistas e motociclistas é a “linha chilena”, quatro vezes mais cortante que as convencionais com uso de cerol, e muito usada em soltura de pipas, que pode degolar o motociclista que se enroscar em uma. Também é comum a realização de competições do tipo, em que vários participantes empregam o artifício para “cortar” as linhas dos adversários. Uma delas aconteceria, nesse domingo (6), no bairro de Piratininga, Região Metropolitana de Niterói.

A polícia apurou que um evento, denominado “Loucos por Pipa”, acontecia todos os domingos, na Rua Promotor Fernando Mattos Fernandes. Neste final de semana, o serviço Linha Verde, do Disque Denúncia, recebeu informação sobre a realização de mais uma edição do evento. Além disso, a apuração comprovou que o distanciamento social, obrigatório durante o período da pandemia do novo coronavírus, não era respeitado e haveriam pessoas sem máscara no local..

Agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Tiririca, responsáveis pela averiguação das informações do Linha Verde, foram ao local, onde assim que os suspeitos avistaram a chegada da viatura policial, fugiram, deixando para trás 16 carretéis de linha chilena, uma vasilha com cerol, um frasco de cola, além de um sacolé contendo vidro moído. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 81ª DP (Itaipu), onde a ocorrência foi registrada.