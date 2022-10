Festival de cinema disponibiliza mais de 80 obras de graça

Evento ocorre até dia 13 de novembro

A sétima arte estará a todo vapor no início do próximo mês. Entre o dia 1º e 13 de novembro, ocorre o Festival & Prêmio Curta!, com mais de 80 conteúdos liberados de forma grátis e online. Ao todo, são R$ 100 mil em prêmios, em cinco categorias diferentes; música, artes, cinema, pensamento e sociedade.

Estão disponíveis séries por trás de grandes filmes premiados como Bacurau, na produção, os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles exploram a concepção e a repercussão do filme. Também há as histórias de bastidores dos principais documentários brasileiros.

É possível ver no Festival a perspectiva dos diretores sobre o filme Bacurau Foto Reprodução

O usuário poderá conhecer trabalhos de Glauber Rocha, Lucia Murat e de outros grandes cineastas, assim como trabalhos dos maiores diretores de fotografia do país. As dez obras na categoria cinema mais bem avaliadas pelo público serão indicadas para um júri qualificado, onde irão concorrer a um prêmio de R$ 20 mil.

Glauber Rocha, cineasta brasileiro Foto Reprodução

Para assistir aos filmes e documentários basta acessar o site https://festival.canalcurta.tv.br/planos/cinema2 .

Para votar, é necessário se cadastrar no site, e ao assistir à obra, clicar na quantidade de estrelas que achar que o filme merece. O evento é produzido pelo canal Curta!

SOBRE O CURTA!

O Curta! é um canal independente, dedicado às artes, cultura e humanidades. São assuntos do canal: música, cinema, dança, teatro, artes visuais, história, filosofia, literatura, psicologia, política e sociedade. Documentários em curta, média e longa metragens predominam na programação, que traz também séries e cinema de ficção. Peças jornalísticas e vídeos em parcerias com instituições culturais enriquecem e dinamizam os intervalos.