Festival de cinema de Futebol gratuito no MAC Niterói

O CINEFOOT, único festival de cinema de futebol do Brasil, vai apresentar uma mostra especial de sexta (25) a domingo (27), durante o período de realização da Copa do Mundo. O evento ocorrerá no Museu de Arte Contemporânea (MAC), com entrada gratuita.

Através de uma curadoria construída para este momento envolvedor que é a Copa, o CINEFOOT vai levar ao público uma programação diversificada que aborda os vários lados do futebol.

Filme ‘A culpa e do Neymar’

De acordo com Antonio Leal, idealizador do projeto, que falou ao jornal A Tribuna, o CINEFOOT possui a tradição de se tornar a única mostra de cinema do Brasil a circular durante o período de realização da Copa do Mundo. Foi assim nas Copas de 2010, 2014, 2018 e, agora, em 2022.

“Procuramos trazer a atmosfera animadora e fascinante da Copa do Mundo para o ambiente mágico do cinema apresentando uma seleção especial de curtas-metragens que abordam os mais variados olhares que o futebol proporciona, incluindo três animações. Uma goleada de bons filmes”, comenta.

Desta forma, o CINEFOOT se manifesta como uma opção cultural que une a magia do cinema à emoção do futebol, num ambiente de mobilização dos amantes do esporte mais popular do mundo.

Confira a programação:

25/11, SEXTA, 11h e 15h

“O Primeiro João”, Direção: André Castelão

“Gaúchos Canarinhos”, Direção: Rene Goya Filho

“Disputa entre o diabo e o padre pela posse do centê-fór na festa do santo mendigo”, Direção: Eduardo Duval, Francisco Tadeu

“Fermento”, Direção: Carlos Eduardo Ceccon

“Louise”, Direção: Amanda Gomes, Andressa Fernandes, Nathanael Cruz

“A Culpa é do Neymar”, Direção: João Ademir

“Dois Pés Esquerdos”, Direção: Isabela Salvetti

26/11, SÁBADO e 27/11 DOMINGO: das 11h às 16h

“A Culpa é do Neymar”, Direção: João Ademir

“O Primeiro João”, Direção: André Castelão

“Dois Pés Esquerdos”, Direção: Isabela Salvetti

“Boca de Fogo”, Direção: Luciano Pérez Fernández

“Louise”, Direção: Amanda Gomes, Andressa Fernandes, Nathanael Cruz

“Gaúchos Canarinhos”, Direção: Rene Goya Filho

SERVIÇO

CINEFOOT – MAC

Datas: 25 a 27 de novembro

Horário: Sexta 11h e 15h; Sábado e Domingo das 11h às 16h

Entrada Gratuita

Local: Museu de Arte Contemporânea (MAC)

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem, Niterói