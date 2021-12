Festival de Boteco une gastronomia e muita música em Niterói

Dias 10, 11 e 12 de dezembro, Niterói vai ter um Festival de Boteco para chamar de seu. O evento será no Reserva Cultural, em São Domingo, e vai unir o melhor da gastronomia dos botequins com direito a diferentes cervejas artesanais, drinks especiais e muita música para animar.



Todos os dias, o DJ Wally animará o evento das 12h às 22h. E sempre às 18h, uma banda subirá ao palco montado especialmente para o evento. Na sexta-feira, 10, será vez de Lara Zuzarte embalando o público no sertanejo. No sábado, dia 11, será a vez da Roda de Samba do Mikimba e no domingo, 12, Flávio Farias representará o pop rock nacional e internacional.



As crianças também terão muita diversão em uma área kids, e o evento permite a entrada de pets. A entrada é gratuita mas a organização do evento pede um quilo de alimento não-perecível que será doado para o Abrigo do Cristo Redentor de São Gonçalo. O Reserva Cultural fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos.