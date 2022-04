Festival apresenta shows de Caetano Veloso, Mart’nália e Jorge Aragão

Em mais uma ação que marca a retomada de sua plataforma de música, com apoio a diversos eventos em várias regiões do país, a TIM voltou a investir pesado em Cultura e vai levar três shows de estrelas da música brasileira à Baixada Fluminense e à Zona Norte do Rio de Janeiro.

A operadora fez uma avaliação e concluiu que o segmento cultural atrai um enorme público consumidor. Se acordo com Sopa Cultural, a primeira edição do Festival TIM Music Pra Todos acontece nos dias 16 e 30 de abril, na Praça da Apoteose de Duque de Caxias e no Imperator – Centro Cultural João Nogueira, tradicional palco no coração da Zona Norte carioca.

Na estreia, dia 16, Mart’nália e Jorge Aragão farão um show gratuito na cidade da Baixada Fluminense. Já em 30 de abril, será a vez de Caetano Veloso retornar ao Imperator – Centro Cultural João Nogueira, em um espetáculo beneficente e com preços populares, após mais de 25 anos de sua última apresentação na casa de shows no bairro do Méier, Rio de Janeiro.

Jorge Aragão

O Festival TIM Music Pra Todos pretende democratizar o acesso à cultura e à música brasileira, apresentando espetáculos gratuitos ou a preços populares, com grandes estrelas da MPB. E os palcos escolhidos refletem o DNA do Festival.

A Praça da Apoteose de Duque de Caxias é um dos principais pontos de encontro da maior cidade da Baixada Fluminense, mas que há muito não recebia um evento desta grandeza. Já o Imperator – Centro Cultural João Nogueira, equipamento cultural por onde brilharam estrelas nacionais e internacionais na década de 90, agora volta a apresentar um show de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos.

Na estreia, dia 16, sábado, Jorge Aragão e Mart’nália subirão ao palco. Primeiro, cada um apresentará o seu show para, em seguida, encerrarem a noite cantando juntos. Martnália se apresentará às 19h, enquanto Jorge Aragão iniciará seu show às 21h. Com direção artística de Zé Ricardo, o encontro dos dois representantes de duas gerações do samba será marcado por sucessos como “Entretanto” (Mart’nália) e “Eu e Você Sempre” (Jorge Aragão), além de duetos que prometem surpreender o público. O TIM Music Para Todos contará com uma estrutura de excelência na Praça da Apoteose, Duque de Caxias, com perspectiva de reunir 12 mil pessoas.

Já no dia 30 de abril, às 21h, o TIM Music Pra Todos promoverá o reencontro de Caetano Veloso com o icônico palco do Imperator – Centro Cultural João Nogueira, que por muitos anos manteve pulsante a cena musical na Zona Norte do Rio de Janeiro. Na apresentação solo e intimista, acompanhado de seu violão, Caetano brindará o público com sucessos da carreira e novidades de “Meu Coco”, seu álbum recém-lançado.

“Nosso principal objetivo nesta parceria com a TIM e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio é investir na oferta de música e cultura para todos. O público pode esperar qualidade artística com diversão e infraestrutura. Faz muito tempo que não nos reunimos em um grande evento, sobretudo gratuito. Agora, abriremos esta temporada oferecendo o que há de melhor, tanto na Praça da Apoteose em Duque de Caxias, quanto no Imperator, com a apresentação do grande Caetano Veloso, em show beneficente pensando no público que não tem acesso rotineiramente a atrações como essas.

Mart’nália

O show de Caetano Veloso terá ingressos populares – R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada). Todo o valor arrecadado será destinado ao Lar Anália Franco, Instituição filantrópica centenária, que atende a dezenas de meninas em situação de vulnerabilidade social, localizada no bairro do Rocha, também na Zona Norte carioca.

“O propósito da Lei Estadual de Incentivo à Cultura é este: levar a cultura para todo o estado. Estamos diversificando a agenda de eventos, não só com shows na capital, mas em outras cidades também. Nosso dever, enquanto poder público, é democratizar o acesso à cultura em território fluminense. Temos trabalhado com muita transparência e empenho para chegar neste objetivo”, destaca Danielle Barros, Secretária de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Serviço:

Mart’nália e Jorge Aragão

Data: 16 de abril de 2022

Horário: 19h

Local: Praça da Apoteose de Duque de Caxias

Av. Brasil – Vila São Luis, Duque de Caxias

Entrada: franca

Caetano Veloso

Data: 30 de abril de 2022

Horário: 21h

Local: Imperator – Centro Cultural João Nogueira

R. Dias da Cruz, 170 – Méier, Rio de Janeiro –

Ingressos: R$ 15,00 (inteira) R$ 7,50 (meia-entrada)

Vendas: Sympla

Início das vendas: 15/04