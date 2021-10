Festa Literária de Maricá está de volta

Feira acontece a partir desta sexta-feira (22), na orla de Araçatiba

Maricá promove, a partir desta sexta-feira (22), a Festa Literária de Maricá (Flim), com sua tradicional feira de livros, palestras, oficinas, café literário, sarau e shows. As principais editoras do país marcarão presença no evento, que acontece até o dia 31 de outubro. Na ocasião, stands divulgarão a produção de autores de Maricá.

A Flim, organizada por meio da Secretaria de Educação, teve sua edição suspensa em 2020 devido a pandemia de Covid-19. Em seu retorno, a edição deste traz como novidade um novo local, acontecendo agora na orla da Lagoa de Araçatiba, sempre a partir das 8h. A programação de abertura terá oficina de desenho, comandada pelo cartunista Paulo Alves, teatro de fantoches, encenação de João e o Pé de Feijão, apresentação da banda da Escola Municipal Clério Boechat e show de voz e violão com Alex Bacellar e Léo Sete Cordas.

“A Festa Literária de Maricá vem nesse momento para celebrar, iluminar e reencontrar a vida. O evento trará de volta os risos e as brincadeiras. Nossos estudantes e moradores terão a oportunidade de buscar aquele livro que tanto procuram”, declara a secretária de Educação, Adriana Luíza Costa.

Vale-livro para alunos e professores

Como incentivo à leitura, os professores, funcionários e estudantes da rede de ensino de Maricá receberão vouchers para a aquisição de produtos comercializados na Flim. Serão disponibilizados vale-compras no valor de R$ 80 para alunos, de R$ 200 para professores regentes e de R$ 100 para professores extraclasse.