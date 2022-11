Festa do Livro na UFF começa terça-feira

Evento é gratuito e aberto a população

A segunda Festa do Livro na UFF (FLUFF) promete agitar a setor cultural tanto da comunidade acadêmica quanto fora dela. O evento acontece em três dias, 29, 30 de novembro e 1 ° de dezembro, das 9 h às 20 h.

Os livros podem chegar a descontos de até 50% e a realização é da Eduff e Consequência Editora. A FLUFF acontece no campus do Gragoatá na Universidade Federal Fluminense, no pilotis dos blocos B e C, em São Domingos, Niterói.

A Festa do livro na UFF é um evento gratuito e aberto a toda a população. A primeira edição da FLUFF, realizada em 2019, foi um sucesso. O objetivo é a democratização da leitura e incentivo ao conhecimento crítico.