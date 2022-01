Festa de São Gonçalo celebra dia do padroeiro

A Paróquia São Gonçalo de Amarante, popularmente conhecida como Igreja Matriz de São Gonçalo, terá quatro dias de celebrações pelo dia de São Gonçalo do Amarante, padroeiro do município. As celebrações começam nessa sexta-feira (7), e se estendem até 10 de janeiro, dia do padroeiro.

Este ano, a festividade terá apresentação de grupos musicais, almoço e o retorno da tradicional procissão de São Gonçalo. Após um ano de 2021 complicado por conta do avanço da pandemia de covid-19, a paróquia segue priorizando a saúde dos fiéis que acompanham as celebrações presencialmente, sendo obrigatório o uso de máscaras durante os eventos, controlando a lotação e também oferecendo álcool em gel.

“Um padroeiro é um santo que é conhecido por defender determinado grupo de pessoas ou uma situação específica. São Gonçalo não é apenas padroeiro da paróquia, mas de toda a cidade. Foi em torno desta devoção que o município se estabeleceu. Celebrar esta festa é preservar a história e homenagear aquele que contribuiu com grandes exemplos para o mundo. Por isso, convidamos a todos para participarem do tríduo e dos dias de festa em honra ao nosso padroeiro, pedindo que o seu exemplo e intercessão nos ajudem a construir uma cidade e uma vida melhores”, disse o padre André Luis Siqueira.

As missas poderão ser acompanhadas pela internet através de transmissão realizada pelo Youtube, através do canal Voz do amarante, da Paróquia São Gonçalo de Amarante, através do endereço :

Programação – Festa de São Gonçalo do Amarante

07/01 (Sexta-feira) 1º Dia do Tríduo

Santa Missa às 19h

08/01 (Sábado)- 2º Dia do Tríduo

18h – Santa Missa

MPB com Marcella Amorim

09/01 (domingo) – 3º Dia do Tríduo

11h30 – Almoço

18h Santa Missa

Pop Rock com a banda Zero Hora

10/01 (segunda-feira) – Dia de São Gonçalo

18h00 Concentração na Praça Zé Garoto

18h30 Procissão e Santa Missa

Louvor com a Banda Angelus