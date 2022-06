Festa de Santo Antônio começa nesta sexta-feira

Após dois anos sem poder comemorar como manda a tradição, a festa do santo casamenteiro está de volta. Na próxima segunda, dia 13 de junho, é celebrado o Dia de Santo Antônio e a Paróquia Porciúncula de Sant’Ana, em Icaraí, já preparou uma programação especial para homenageá-lo na tradicional festa na Rua Miguel Couto, ao lado da igreja.

Os festejos começam amanhã (10), das 16h às 22h, na Rua Miguel Couto, com comidas típicas como o tradicional angu a baiana e o bazar especial de Santo Antônio, e segue até segunda-feira (13), data em que marca a sua morte, sendo uma das devoções mais populares da igreja católica.

A Festa de Santo Antônio é uma das mais tradicionais de Niterói e sempre movimentou a região da Porciúncula e a Rua Miguel Couto, que fica fechada nos dias de comemorações, para que os fiéis possam celebrar a data em segurança.

A última celebração aconteceu em 2019, que conseguiu reunir mais de 100 mil fiéis que passaram pelo local para tentar a sorte com a fatia de bolo premiada. Além disso, foram doados 50 mil pães e mais de 100 medalhas foram colocadas dentro do recheio dos bolos.

A professora Sônia Fernandes, de 56 anos, conta que o grande amor da sua vida apareceu após uma promessa que fez a Santo Antônio e desde então, sempre presta homenagens ao Santo.

“Conheci o Vagner, meu marido, quando eu estava com 18 anos logo assim que fiz a promessa a Santo Antônio. Lembro como se fosse hoje, eu tinha acabado de ser magoada por um namoradinho da época. Então, como estava cansada de sofrer, recorri ao santo casamenteiro, logo após o padre anunciar na missa que o dia 13 de junho estava se aproximando e que a paróquia iria fazer festa em celebração ao santo, naquele instante, veio um estalo da cabeça e fiz a promessa, que se eu arrumasse um amor verdadeiro, quando eu tivesse o meu primeiro filho, ele se chamaria Antônio e assim foi feito. Em setembro da época, durante uma missa, conheci o Vagner, desde então, nunca mais nos desgrudamos e meu filho se chama Antônio, graças a Santo Antônio que me presenteou com o amor da minha vida que neste ano faremos 38 anos juntos”.

Foto: Thiago Maia

Depois de passar por um momento delicado e agora, finalmente, poder compartilhar a alegria em festejar e homenagear Santo Antônio pela primeira vez em dois anos, o arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, pede que os fiéis fiquem atentos às normas sanitárias durante a comemoração.

“Retornar às atividades presenciais é, sem sombra de dúvida, uma oportunidade única para os nossos fiéis católicos. A missa presencial, as reuniões de partilhas, tudo expressa o sentido de unidade do povo de Deus. Porém, é importante a orientação aos fiéis para terem ainda cuidados necessários segundo as normas sanitárias apresentadas em nossos municípios. Isto é uma garantia de que na observância das normas nós estamos também em comunhão”.

Dom José Francisco conta que além de celebrar ao Santo, esse será o momento de celebrar a vida.

“Neste mês de junho temos a possibilidade de, ao celebrar Santo Antônio, São João Batista, padroeiro de nossa Arquidiocese e ainda os apóstolos São Pedro e São Paulo de testemunhar nossa fé. É uma oportunidade de fé! A fé é acreditar! Mas não significa desafiar a Deus. Isto nos coloca diante da importância de preservar a vida com toda a prudência necessária, mas sem nos isolarmos. Com o sistema vacinal completo e demais cuidados, podemos estar reunidos em nome do Senhor e assim celebrar o dom mais precioso: a vida! Quer a vida neste mundo, quer celebrar a ressurreição, isto é, os que vivem em Deus”.

A Arquidiocese de Niterói, informa que as paróquias dedicadas a Santo Antônio têm uma programação extensa no fim de semana que antecede o dia 13 de junho, dia do Santo. E que o Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, celebrará, na segunda-feira (13), missas em honra ao Santo, às 11h, na Paróquia Porciúncula de Sant’Ana, Icaraí, em Niterói e às 18h, na Paróquia Santo Antônio, Covanca, em São Gonçalo.

Confira a programação em Niterói:

Paróquia Porciúncula de Sant’Ana

Dias 10 e 11 de junho

16h às 22h – Festa na Rua Miguel Couto

Dia 12 de junho

8h às 13h – Bazar de Santo Antônio Especial

16h às 22h – Festa na Rua Miguel Couto

Dia 13 de junho

Missas: 6h30, 8h, 9h30, 11h, 15h, 17h e 19h

Bênção de Santo Antônio: a cada meia hora, após 12h30 e nas missas. Após a Missa das 19h, Procissão pelas ruas do Bairro. Lembrando que, em todas as missas a Paróquia estará arrecadando 1kg de alimento não perecível.

8h às 22h – Festa na Rua Miguel Couto e Bazar de Santo Antônio Especial

A Paróquia Porciúncula de Sant’ana fica na Av. Roberto Silveira, 265 em Icaraí. Mais informações pelo telefone: (21) 3620-2267

São Gonçalo – Paróquia Santo Antônio, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 2149, na Covanca, terá às 18h, a Procissão seguida de Missa Solene com Dom José Francisco. Já a igreja de Santo Antônio no Amendoeira, localizada na Estrada Nazário Machado, terá às 18h30, também a Procissão seguida de Missa Solene com Dom Alano, Arcebispo Emérito de Niterói.

Santo Antônio – No dia 13 junho, é celebrado o Dia de Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais populares, venerado não somente em Pádua, onde foi construída uma basílica que acolhe os restos mortais dele, mas no mundo inteiro. São estimadas pelos fiéis as imagens e estátuas que o representam com o lírio, símbolo da sua pureza e o Menino Jesus nos braços, que lembram uma aparição milagrosa mencionada por algumas fontes literárias.

Santo Antônio nasceu em Lisboa, em uma família nobre, por volta de 1195, e foi batizado com o nome de Fernando. Começou a fazer parte dos cônegos que seguiam a regra monástica de Santo Agostinho, primeiramente no mosteiro de São Vicente, em Lisboa, e depois no da Santa Cruz, em Coimbra, renomado centro cultural de Portugal. Dedicou-se com interesse e solicitude ao estudo da Bíblia e dos Padres da Igreja, adquirindo aquela ciência teológica que o fez frutificar nas atividades de ensino e na pregação. Nomeado como superior provincial dos Frades Menores da Itália Setentrional, Antônio continuou com o ministério da pregação, alternando-o com as tarefas de governo.

Concluído o mandato de provincial, retirou-se para perto de Pádua, local em que já havia estado outras vezes. Depois de apenas um ano, morreu nas portas da cidade, no dia 13 de junho de 1231. Pádua, que o havia acolhido com afeto e veneração em vida, prestou-lhe sempre honra e devoção.