Festa de Nossa Senhora da Conceição em Niterói não terá procissão

No próximo dia 8 é comemorado o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição e a festa, com todo respeito aos protocolos sanitários impostos pela Covid-19, será entre os dias 4 e 8 de dezembro. Neste ano não terá a tradicional procissão pelas ruas do Centro e a celebração será restrita na paróquia da santa em Niterói, que fica na Rua que leva seu nome, no Centro da cidade. Também será celebrado o aniversário de 350 anos da Capela Nossa Senhora da Conceição de Niterói.

A Novena começou no último dia 29 de novembro e segue até 7 de dezembro. No dia 4 às 18h será celebrada uma missa pelo padre José Marcelo M. Gomes, no dia 5 serão duas missas, às 9h e às 11h, sendo essa última seguida de almoço festivo.

No dia 6, às 9h terá uma missa pelas almas do purgatório celebrada pelo padre José Marcelo M. Gomes que também celebrará a das 18h. No dia 7 às 15h será rezado o terço pela saúde e às 18h a missa de Cooroação de Nossa Senhora.

E no próprio dia 8 serão celebradas seis missas por diferentes padres: 8h (pelo Arcebispo Metropolitano de4 Niterói – Dom José Francisco Rezende Dias), às 10h (padre Carmine Pascale), 12h (padre Lucas Farah), 14h (Padre José Goretti Pio), 16h (Frei Sérgio Sebastião Pagan) e às 18h a missa de encerramento pelo padre José Marcelo M. Gomes.

De acordo com a administração da igreja neste ano a participação nas missas será por ordem de chegada, no entanto será observada a lotação máxima de 120 pessoas dentro da igreja. O uso de máscara e a higienização das mãos serão obrigatórios. A Capela Nossa Senhora da Conceição de Niterói fica na Rua da Conceição, 216 no Centro.

SÃO GONÇALO

Em São Gonçalo a festividade começa no dia 5 com um almoço festivo ao meio dia e às 17h30min será o primeiro dia do tríduo em honra à Maria com coroação de Nossa Senhora. O almoço custará R$ 15 e será frango na brasa com acompanhamentos, no serviço pague e leve. No dia 6 e 7, o momento oracional terá início às 18h30, com a segunda e terceira parte do Tríduo. No dia 8 a comemoração começa cedo, às 6h, com alvorada de fogos. Às 8h terá um café da manhã partilhado, às 9h será vez do Santo Rosário, 15h será rezado o Terço da Misericórdia, às 17h45min será rezado o terço dos homens e às 18h30min a Santa Missa com a coroação de Nossa Senhora. A Capela fica na Avenida Dr. Pio Borges, s/n no Arsenal em São Gonçalo.

HISTÓRIA DA SANTA

De acordo com a Arquidiocese de Niterói o dogma da Imaculada Conceição de Maria é um dos mais queridos ao coração do povo cristão. Os dogmas da Igreja são as verdades que não mudam nunca, que fortalecem a fé que carregamos dentro de nós. A convicção da pureza completa da Mãe de Deus, Maria, ou seja, esse dogma foi definido em 1854, pelo Papa Pio IX, através da bula Ineffabilis Deus, mas antes disso a devoção popular à Imaculada Conceição de Maria já era extensa. A festa já existia no Oriente e na Itália meridional, então dominada pelos bizantinos, desde o século VII. A festa não existia, oficialmente, no calendário da Igreja. Os estudos e discussões teológicas avançaram através dos tempos, sem um consenso positivo. Quem resolveu a questão foi um frade franciscano escocês, grande doutor em teologia, chamado Bem-Aventurado João Duns Scoto, que morreu em 1308. Na linha de pensamento de São Francisco de Assis, ele defendeu a Conceição Imaculada de Maria como início do projeto central de Deus: o nascimento do seu Filho feito homem para a redenção da humanidade. Transcorrido mais um longo tempo, a festa acabou sendo incluída no calendário romano, em 1476. Em 1570, foi confirmada e formalizada pelo papa Pio V, na publicação do novo ofício, e, finalmente, no século XVIII, o Papa Clemente XI tornou-a obrigatória para toda a cristandade. No dia 8 de dezembro, não comemoramos a memória de um santo, mas a solenidade mais elevada, maior e mais preciosa da Igreja: a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, a rainha de todos os santos, a Mãe de Deus.

A IGREJA

Ícone histórico e religioso da cidade de Niterói, a Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói começou a ser construída em 1663, pelo devoto Affonso Corrêa de Pina, com esmolas da população, num sítio oferecido pelos herdeiros de Martim Afonso de Souza, o Arariboia. Em 17 de agosto de 1671, na pequena ermida de São Domingos foi lavrada a escritura da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Niterói. A partir desta data, formou-se a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que administra o seu patrimônio até os dias de hoje. Em 1770, a pequena ermida foi derrubada e construída uma nova igreja. Em 1850, por provisão do Bispo do Rio de Janeiro D. Manoel do Monte Rodrigues de Araújo (Conde de Irajá), a Irmandade foi elevada com o título de Confraria de Nossa Senhora da Conceição da Imperial Cidade de Nictheroy.