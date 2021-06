Festa de aniversário de Rabicó é planejada no Salgueiro

Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, completa 57 anos nesta terça-feira (15) e terá festa no Salgueiro. O traficante do Comando Vermelho vai comemorar a data com direito a baile funk e bolo personalizado. As mensagem nas redes sociais já começaram a ser divulgadas.

Um perfil na rede social Twitter afirmou que as comemorações só acabam no próximo sábado.

Essa semana nós para São Gonçalo 🥳🎉🍻💃🇦🇺🔊 — COMPLEXO DO SALGUEIRO 🚩 #24K (@Salgueiro_td2) June 15, 2021

A foto de um bolo foi divulgada com a sigla G8:

Um vídeo também foi divulgado onde homens aparecem armados soltando um balão com a sigla G8, em referência ao número de favelas que compõe o Complexo do Salgueiro.

No ano passado, um operação policial frustrou a realização de um baile funk para comemorar o aniversário do traficante. Rabicó foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Em 2019, foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal.

O ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma liminar permitindo que o criminoso pudesse aguardar em liberdade o julgamento do recurso do último processo que o mantinha preso.Procurada, a PM disse que “policiais militares do 7º BPM ( São Gonçalo) atuam diuturnamente no patrulhamento ostensivo nos noventa e um bairros que compõem o município. Deste modo, a partir de denúncias chegadas por meio do nosso canal 190, as equipes verificam e coíbem ações de natureza criminosa. Cabe ressaltar que a Polícia Militar tem por missão a preservação da ordem pública, tentando evitar que delitos aconteçam bem como, efetuando prisões em flagrante. As equipes que atuam na região, seguem atentas a possíveis movimentações voltadas ao evento de comemoração”.