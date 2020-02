Fest Voice da Maturidade 2020 abre inscrições nesta segunda

A Secretaria Municipal do Idoso abre, nesta segunda-feira (17), as inscrições para a 3ª edição do Fest Voice da Maturidade 2020, um evento de canto para pessoas da terceira idade. O festival é um dos projetos desenvolvidos pela Prefeitura com que visam ampliar a inclusão e o bem-estar das pessoas acima de 60 anos.

Os interessados em se apresentar devem se inscrever até 13 de março, no Quiosque do Idoso, no 3º piso do Niterói Shopping, no Centro, ou pelo formulário online . As inscrições também poderão ser feitas pelo Whatsapp (21) 98776-1541, e será necessário enviar uma gravação (áudio ou vídeo) cantando a música que pretende apresentar no evento. Os inscritos no Fest Voice deverão doar um pacote de fraldas geriátricas, que serão entregues a uma instituição de Longa Permanência para Idosos da cidade.

“Acredito que estamos cumprindo um papel fundamental do poder público, que é desenvolver políticas para os idosos. Por isso debatemos, discutimos e criamos a oportunidade para eles aproveitarem. Esse o objetivo do Fest Voice da Maturidade, e dos outros eventos organizados pela Secretaria. Queremos que os idosos possam se divertir e interagir. Existe muito a se fazer na terceira idade”, explica o secretário do Idoso, Beto Saad.

A competição será dividida em duas etapas, as eliminatórias, no dia 25 de março, quando serão ouvidos 24 candidatos, e os 12 melhores serão selecionados para disputar a final, no dia 1º de abril, na sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos.

Os três melhores colocados no Fest Voice receberão premiação em dinheiro. O vencedor da competição leva R$ 1,5 mil. O segundo lugar do evento irá ganhar R$ 1 mil e o terceiro, R$ 500.

Fest Voice: sucesso e oportunidade



O Fest Voice da Maturidade 2019 encheu a Sala Nelson Pereira dos Santos, Reserva Cultural, e conheceu a grande voz campeã da competição, o publicitário e músico Luiz Cláudio Pimentel, de 62 anos, que soltou a voz com a música “Love is all”, de Malcolm Roberts e arrancou aplausos durante sua apresentação.

O segundo lugar ficou com o aposentado Paulo Roberto Victer, 65 anos, que cantou “El dia que me querias”, de Carlos Gardel, e garantiu por dois anos consecutivos, o segundo lugar na disputa. Já a terceira colocação, que levou o prêmio de R$ 500, ficou com Lia Apolinário, dona de casa, de 82 anos. Ela apresentou a canção “Lama”, de Clara Nunes.

Durante os dois anos de evento, o Fest Voice levou muita alegria e diversão para os diversos idosos que passaram pela competição, além de proporcionar uma experiência única para aqueles que nunca cantaram em um palco, e também para aqueles que estão conectados com a música.